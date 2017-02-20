Организатор попытки срыва брифинга специального представителя действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины посла Мартина Сайдика Тимофей Ермаков 20 февраля, после отбытия административного ареста, был отправлен сотрудниками милиции ближайшим авиарейсом в Москву. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета по созданию Национал-большевистской партии (НБП).



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По информации белорусских нацболов, чтобы успеть на вечерний авиарейс, Ермакова тайно вывезли из центра изоляции правонарушителей, у ворот которого его ожидали представители оргкомитета НБП. По приземлении в аэропорту Домодедово активист был задержан сотрудником центра «Э» (главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ) для профилактической беседы.

Ермакову запрещен въезд на территорию Беларуси в течение пяти лет.

Как сообщалось, в Минске после встречи трехсторонней группы по Украине 15 февраля в момент выхода Сайдика к журналистам два парня и две девушки заявили , что они активисты партии «Другая Россия» (бывшая нелегальная Национал-большевистская партия), и начали выкрикивать лозунги «Руки прочь от Донбасса!», «Порошенко — убийца!» и «Донбасс — в состав России!». Молодые люди разбросали листовки с заявлением, в котором утверждалось, что переговоры в Минске ничего не решают.

Один из участников акции после инцидента остался в холле гостиницы и отказывался общаться с журналистами, но потом сообщил, что они приехали из России, а акция была направлена против ОБСЕ как организации, которая, по их мнению, ничего не решает.

Ермаков был задержан сотрудниками милиции. 16 февраля суд Ленинского района Минска признал его виновным по ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), назначив пять суток ареста .

МИД Беларуси инцидент с Сайдиком назвал «сознательной провокацией, направленной на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки».