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Данкверт: инспекторы Россельхознадзора боятся провокаций в Беларуси
22.02.2017 10:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 фев – Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, почему сотрудники российского надзорного ведомства боятся инспекторских проверок в Беларуси и не хотят приезжать с ними на предприятия республики.
© Sputnik Валерий Мельников
Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе последней пресс-конференции заявил, что в отношении Данкверта в республике
"Наши инспекторы, которые там работали, еще три года назад просили меня не посылать их в Беларусь из-за нездоровой обстановки там. Инспекторы боятся провокаций", – заявил Данкверт в
Он напомнил о тех заявлениях, которые были сделаны Лукашенко на пресс-конференции.
"Если глава республики делает такие заявления, то что могут сделать с простым инспектором? Потом доказывай, что ты не изнасиловал кого-то в гостинице и не привез полтонны марихуаны с собой. Как это доказать в чужом государстве?" – сказал глава Россельхознадзора.
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Сотрудники российского надзорного ведомства просят не посылать их в Беларусь, поскольку там "нездоровая обстановка".
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