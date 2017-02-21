МИНСК, 22 фев – Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, почему сотрудники российского надзорного ведомства боятся инспекторских проверок в Беларуси и не хотят приезжать с ними на предприятия республики.



© Sputnik Валерий Мельников Данкверт: если разобраться, я мало закрыл белорусских предприятий

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе последней пресс-конференции заявил, что в отношении Данкверта в республике следует возбудить уголовное дело , поскольку его действия наносят ущерб стране. Он дал соответствующие поручения МВД, которое через несколько дней заявило о том, что начало доследственные проверки. Генпрокуратура Беларуси направила Данкверту вопросы в рамках этих действий. После заявления Россельхознадзора о том, что его инспекторы не приедут в Беларусь в феврале, в Минске пообещали обеспечить им безопасность .

"Наши инспекторы, которые там работали, еще три года назад просили меня не посылать их в Беларусь из-за нездоровой обстановки там. Инспекторы боятся провокаций", – заявил Данкверт в интервью газете "Известия".

Он напомнил о тех заявлениях, которые были сделаны Лукашенко на пресс-конференции.

"Если глава республики делает такие заявления, то что могут сделать с простым инспектором? Потом доказывай, что ты не изнасиловал кого-то в гостинице и не привез полтонны марихуаны с собой. Как это доказать в чужом государстве?" – сказал глава Россельхознадзора.

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