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Уголовное дело, поручение президента или Совмина. МАРТ - про исключения из запрета на проверки
24.02.2017 22:05 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
В министерстве отметили, что мораторий не распространяется на проведение проверок:
Напомним, 21 февраля Министерство антимонопольного регулирования и торговли
— Если раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты, тем самым дублируя некоторые функции, связанные с проверками вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Сегодня усилия инспекции будут направлены на контроль за соблюдением ценообразования прежде всего на предприятиях естественных монополий, там, где регулируются цены и тарифы, а также на установление фактов искусственного завышения цен среди предприятий, хозяйствующих субъектов, производителей и импортеров Беларуси, — пояснил министр Владимир Колтович.
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Мораторий на проверки будет действовать с 27 февраля - до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности.
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