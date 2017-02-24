Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало , в каких случаях не распространяется запрет на проверки торговой инспекцией. Мораторий на проверки будет действовать с 27 февраля — до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности.

В министерстве отметили, что мораторий не распространяется на проведение проверок:

по поручению президента Беларуси, президиума Совета министров;

по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу, руководителей (их заместителей) этих органов по находящимся в их производстве материалам;

юридического лица, индивидуального предпринимателя по его заявлению;

при наличии достоверных данных об административном правонарушении по поручению министра (лица, исполняющего его обязанности).

Напомним, 21 февраля Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявило мораторий на проверки торговых инспекций. Ведомство переходит в режим мониторинга за ситуацией в торговой сети Беларуси.

— Если раньше торговая инспекция проверяла только розничные торговые объекты, тем самым дублируя некоторые функции, связанные с проверками вопросов санитарных норм и правил, технических регламентов. Сегодня усилия инспекции будут направлены на контроль за соблюдением ценообразования прежде всего на предприятиях естественных монополий, там, где регулируются цены и тарифы, а также на установление фактов искусственного завышения цен среди предприятий, хозяйствующих субъектов, производителей и импортеров Беларуси, — пояснил министр Владимир Колтович.