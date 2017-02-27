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Активистов "Маршев нетунеядцев" по стране массово вызывают в милицию и составляют протоколы
28.02.2017 14:22 — Новости Экономики | Tut.by
Общественных активистов и политиков вызывают в милицию, чтобы составить протоколы за участие в «Маршах нетунеядцев». Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска.
В Минске повестки в милицию лидерам «Белорусской христианской демократии» Павлу Северинцу и Виталию Рымашевскому пришли еще на вчера, 27 февраля. Об этом сообщила
Правозащитный сайт
Известно, что протокол составили и на волковысского активиста Виталия Гуляка, которому уже звонили из милиции. По данным правозащитников, милиция продолжает активно искать и других участников акции 19 февраля.
В Могилеве 27 февраля составили протокол на активиста ОГП Владимира Шанцева за организацию «
В Гомеле повестки в милицию получили как минимум девять участников марша. Ранее в милиции для составления протокола уже побывал правозащитник Леонид Судаленко. 27 февраля в милицию были вызваны активисты ОГП Владимир Кацора, Николай Пешко, Владимир Непомнящих, гражданский активист Андрей Макаров, блогеры Максим Филиппович и Дмитрий Сабуров, активист профсоюза РЭП Виктор Рубцов.
В Витебске одной из задержанных по итогам
Массовые акции против декрета о тунеядстве прошли в Минске
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Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска.
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