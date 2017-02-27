Общественных активистов и политиков вызывают в милицию, чтобы составить протоколы за участие в «Маршах нетунеядцев». Кроме столицы, такие новости приходят из Могилева, Гомеля, Гродно и Витебска.



Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В Минске повестки в милицию лидерам «Белорусской христианской демократии» Павлу Северинцу и Виталию Рымашевскому пришли еще на вчера, 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба БХД . Их вызывали за участие в «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля. Политики в РОВД не пошли.

Правозащитный сайт spring96.org сообщает, что в Гродно по состоянию на 27 февраля протоколы по ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированном мероприятии составили на активистов Ежи Григенчу, Сергея и Ольгу Веремеенко, Александра Обуховича и Анатолия Мышкевича. Обухович дал объяснения, что собирал подписи за отмену декрета № 3. Другие от объяснений отказались.

Известно, что протокол составили и на волковысского активиста Виталия Гуляка, которому уже звонили из милиции. По данным правозащитников, милиция продолжает активно искать и других участников акции 19 февраля.

В Могилеве 27 февраля составили протокол на активиста ОГП Владимира Шанцева за организацию « Марша нетунеядцев ». Милиция также готовится вызвать в Ленинский РОВД местного координатора БХД Олега Аксенова и председателя ОГП Анатолия Лебедько.

В Гомеле повестки в милицию получили как минимум девять участников марша. Ранее в милиции для составления протокола уже побывал правозащитник Леонид Судаленко. 27 февраля в милицию были вызваны активисты ОГП Владимир Кацора, Николай Пешко, Владимир Непомнящих, гражданский активист Андрей Макаров, блогеры Максим Филиппович и Дмитрий Сабуров, активист профсоюза РЭП Виктор Рубцов.

В Витебске одной из задержанных по итогам недавней акции 26 февраля оказалась координатор местной БХД Татьяна Северинец. Кроме нее сайт «Витебская весна» сообщает о четырех задержанных. Милиция составила на них протоколы по ст. 23.34 КоАП и отпустила, правда, по данным правозащитников, лишь Татьяну Северинец продержали меньше разрешенных по закону трех часов.

Массовые акции против декрета о тунеядстве прошли в Минске 17 февраля , спустя два дня — в областных центрах , а 29 февраля к ним добавились Бобруйск, Барановичи, а также прошли повторные акции в Витебске и Бресте. Новые марши планируются по всей стране в ближайшие недели.