МИНСК, 28 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своей Администрации проанализировать, какой экономический эффект принесли научные разработки, получившие в прежние годы Государственную премию.



© Sputnik / Виктор Толочко Ордена и медали: Лукашенко наградил 75 белорусов за ударный труд

Во вторник глава государства посетил Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей 9-й городской клинической больницы в Минске, где ему продемонстрировали разработки, выдвинутые в прошлом году на соискание госпремии в области науки и техники.

При этом глава государства высказался о принципе присуждения госнаград: оно не должно носить формальный характер, поскольку так можно утратить ценные достижения.

"Если мы не смогли им (разработчикам – Sputnik) присвоить лауреатов государственной премии, отберите эти работы – когда видно, что эффект колоссальный и она заслуживает по крайней мере внимания, – подумайте и внесите мне предложения, что мы будем делать с этими людьми и работами", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Он также отметил, что такие награды должны получать не все, так как "это уже будет обезличивание", но при этом данные ученые заслуживают другого вида поощрения.

В связи с этим Лукашенко поручил своей администрации проанализировать предыдущие научные работы, получившие госпремии на предмет их экономического эффекта для Беларуси.

Госпремии в области науки и техники присуждаются президентом страны один раз в два года. Всего таких премий три, размер каждой составляет 3500 базовых величин; работы на их соискание выдвигаются на заседаниях коллегий, президиумов, секретариатов правлений, научно-технических и ученых советов, на собраниях работников организаций.