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Лукашенко хочет знать экономический эффект от вручения ученым госпремий

28.02.2017 15:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своей Администрации проанализировать, какой экономический эффект принесли научные разработки, получившие в прежние годы Государственную премию.

Лукашенко хочет знать экономический эффект от вручения ученым госпремий
© Sputnik / Виктор Толочко
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Во вторник глава государства посетил Республиканский научно-практический центр трансплантации органов и тканей 9-й городской клинической больницы в Минске, где ему продемонстрировали разработки, выдвинутые в прошлом году на соискание госпремии в области науки и техники. 

При этом глава государства высказался о принципе присуждения госнаград: оно не должно носить формальный характер, поскольку так можно утратить ценные достижения. 

"Если мы не смогли им (разработчикам – Sputnik) присвоить лауреатов государственной премии, отберите эти работы – когда видно, что эффект колоссальный и она заслуживает по крайней мере внимания, – подумайте и внесите мне предложения, что мы будем делать с этими людьми и работами", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Он также отметил, что такие награды должны получать не все, так как "это уже будет обезличивание", но при этом данные ученые заслуживают другого вида поощрения. 

В связи с этим Лукашенко поручил своей администрации проанализировать предыдущие научные работы, получившие госпремии на предмет их экономического эффекта для Беларуси.

Госпремии в области науки и техники присуждаются президентом страны один раз в два года. Всего таких премий три, размер каждой составляет 3500 базовых величин; работы на их соискание выдвигаются на заседаниях коллегий, президиумов, секретариатов правлений, научно-технических и ученых советов, на собраниях работников организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства полагает, что такие высокие награды нужно вручать не всем, иначе произойдет их обезличивание.

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