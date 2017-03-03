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В Могилеве официально зарегистрировали областную организацию БСДП (Грамада)

03.03.2017 23:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Могилевская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) зарегистрирована решением главного управления юстиции Могилевского областного исполнительного комитета 1 марта, сообщается на сайте партии.

Свидетельство о госрегистрации вручили первому зампредседателя БСДП (Грамада) Игорю Борисову 3 марта.

Председателем организации избрана медик Наталья Шкадун, сообщает БелаПАН. С 2009 года в Могилеве зарегистрирована Ленинская районная, а в 2016-ом — Отябрьская районная организации.

Сейчас в БСДП (Грамада) — пять зарегистрированных или поставленных на учет в органах юстиции областных организаций. Они находятся во всех областных центрах, кроме Гомеля. В Могилеве также есть городская организация БСДП (Грамада).

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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Главное управление юстиции облисполкома зарегистрировало ее 1 марта.

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