Могилевская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) зарегистрирована решением главного управления юстиции Могилевского областного исполнительного комитета 1 марта, сообщается на сайте партии .

Свидетельство о госрегистрации вручили первому зампредседателя БСДП (Грамада) Игорю Борисову 3 марта.

Председателем организации избрана медик Наталья Шкадун, сообщает БелаПАН . С 2009 года в Могилеве зарегистрирована Ленинская районная, а в 2016-ом — Отябрьская районная организации.

Сейчас в БСДП (Грамада) — пять зарегистрированных или поставленных на учет в органах юстиции областных организаций. Они находятся во всех областных центрах, кроме Гомеля. В Могилеве также есть городская организация БСДП (Грамада).