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В Могилеве официально зарегистрировали областную организацию БСДП (Грамада)
03.03.2017 23:50 — Новости Экономики | Tut.by
Могилевская областная организация Белорусской социал-демократической партии (Грамада) зарегистрирована решением главного управления юстиции Могилевского областного исполнительного комитета 1 марта, сообщается на
Свидетельство о госрегистрации вручили первому зампредседателя БСДП (Грамада) Игорю Борисову 3 марта.
Председателем организации избрана медик Наталья Шкадун, сообщает
Сейчас в БСДП (Грамада) — пять зарегистрированных или поставленных на учет в органах юстиции областных организаций. Они находятся во всех областных центрах, кроме Гомеля. В Могилеве также есть городская организация БСДП (Грамада).
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Главное управление юстиции облисполкома зарегистрировало ее 1 марта.
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