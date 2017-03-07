Строительство и запуск трех новых паромов, которые свяжут Калининградскую область и остальную территорию России, должно снять зависимость региона от тарифной политики железных дорог Литвы и Беларуси, пишет газета « Коммерсант ».





Грузопассажирский автомобильно-железнодорожный паромный комплекс линии Балтийск — Усть-Луга действует с 2006 года. Сейчас на линии эксплуатируются два парома, но в ближайшее время они должны быть списаны, сообщает издание. Решение о строительстве трех новых паромов было принято весной 2016 года. Их общая стоимость оценивается в 11 млрд российских рублей, начать строительство собираются в 2017 году.

В ходе недавнего обсуждения проекта выяснилось, что паром может конкурировать с железными дорогами лишь при предоставлении субсидий. Поэтому для строительства и эксплуатации паромов создается проектная компания, блокпакет в которой получит ОАО РЖД. Монополия должна обеспечить и долгосрочный сквозной тариф.

По данным «Infoline-Аналитики», основной объем перевозок в направлении Калининградской области обеспечивают ЛУКОЙЛ и «Татнефть» (бензин, дизтопливо, масла, мазут), а также «Русский уголь» (уголь). Обратно — порожние цистерны и некоторые виды сельхозпродукции (например, шрот). Всего грузопоток через переправу составляет до 1 млн тонн в год.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что проект строительства паромов, скорее, «стратегический». Транспортной и энергетической безопасности Калининградской области в условиях ухудшения отношений со странами Европы уделяется все большее внимание, отмечает эксперт. Без господдержки окупаемость новых паромов не достигается, заключает Бурмистров.

Недавно суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установил , что Беларусь не в полном объеме исполняет положения Договора о ЕАЭС в плане обеспечения свободы движения товаров и функционирования Таможенного союза. Поводом для разбирательства в суде стали действия белорусской таможни, которая в конце 2014 — начале 2015 гг. арестовала и реализовала бытовую технику, принадлежавшую российским компаниям и перевозившуюся автомобильным транспортом с территории Калининградской области в другие регионы России.