Суд Бобруйска и Бобруйского района вынес решения по делам трех активистов, обвиняемых в проведении несанкционированной акции протеста.

12 марта в городе прошел очередной митинг против декрета «о тунеядцах», в котором приняло участие около тысячи человек. На следующий день были задержаны заместитель председателя Могилевской областной организации БСДП (Грамада) Юрий Гриневицкий, общественные активисты Инга Судзиловская и Евгений Глаголев-Васькович. Суды над ними прошли 14 марта.

«Васькович отказался давать показания после того, как судья отказалась удовлетворить одно из его ходатайств», — сообщил БелаПАН бобруйский журналист Андрей Шобин, отметив, что суд признал активиста виновным в нарушении законодательства о массовых мероприятиях и осудил на 15 суток ареста.

Юрий Гриневицкий получил 30 базовых величин штрафа (690 рублей), а Инга Судзиловская — штраф в 15 базовых величин (345 рублей). «Инга Судзиловская сделала заявление о том, что у нее хроническое заболевание — бронхиальная астма. Судья это явно учла при вынесении решения», — сказал Шобин, сообщив, что осужденные намерены обжаловать судебные вердикты.

Рассмотрение дела председателя местной организации независимого профсоюза РЭП Галины Смирновой перенесено на 15 марта.