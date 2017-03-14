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Спецдокладчик ООН по Беларуси призвал власти прекратить преследование участников акций протеста
14.03.2017 22:50 — Новости Экономики | Tut.by
Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти призвал белорусские власти прекратить преследования участников мирных акций протеста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.
«Я внимательно слежу за ситуацией, так как имеются заслуживающие доверия сообщения об аресте по меньшей мере 70 человек, которые мирно выступали против декрета, а также 18 журналистов, освещавших события, — говорится в заявлении. — Я особенно бдителен из-за чрезмерной реакции правительства на акции протеста, проявленной ранее. На демонстрацию в 2010 году власти ответили массовыми задержаниями и арестами, что в то время побудило международное сообщество к созданию моего мандата».
Харасти отметил, что «повторяющаяся картина насильственного реагирования властей» делает ситуацию «достаточно нестабильной». «Опасения эскалации уже частично оправдались, поскольку несколько лидеров оппозиции, Анатолий Лебедько и Виталий Рымашевский в частности, были приговорены к аресту на две недели, — подчеркивает Харасти. — Международное сообщество должно с вниманием отнестись к этой ситуации, а я призываю белорусские власти прекратить преследования и уважать право на свободу мирных собраний».
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Харасти отметил, что "повторяющаяся картина насильственного реагирования властей" делает ситуацию "достаточно нестабильной".
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