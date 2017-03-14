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Спецдокладчик ООН по Беларуси призвал власти прекратить преследование участников акций протеста

14.03.2017 22:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Миклош Харасти призвал белорусские власти прекратить преследования участников мирных акций протеста. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте верховного комиссара ООН по правам человека.


Миклош Харасти. Фото: un.org

«Я внимательно слежу за ситуацией, так как имеются заслуживающие доверия сообщения об аресте по меньшей мере 70 человек, которые мирно выступали против декрета, а также 18 журналистов, освещавших события, — говорится в заявлении. — Я особенно бдителен из-за чрезмерной реакции правительства на акции протеста, проявленной ранее. На демонстрацию в 2010 году власти ответили массовыми задержаниями и арестами, что в то время побудило международное сообщество к созданию моего мандата».

Харасти отметил, что «повторяющаяся картина насильственного реагирования властей» делает ситуацию «достаточно нестабильной». «Опасения эскалации уже частично оправдались, поскольку несколько лидеров оппозиции, Анатолий Лебедько и Виталий Рымашевский в частности, были приговорены к аресту на две недели, — подчеркивает Харасти. — Международное сообщество должно с вниманием отнестись к этой ситуации, а я призываю белорусские власти прекратить преследования и уважать право на свободу мирных собраний».

Глава представительства ЕС: Надеемся, что в Беларуси не будет каких-либо насильственных действий

 
 
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Харасти отметил, что "повторяющаяся картина насильственного реагирования властей" делает ситуацию "достаточно нестабильной".

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