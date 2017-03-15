21-летний гражданин России Павел Марков был задержан в Минске 15 марта после разрешенного властями «Марша нетунеядцев». Молодого человека обвиняют в неповиновении законному требованию сотрудника милиции (статья 23.4 КоАП) и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Дело рассматривает судья Виктория Шабуня.

Павел Марков постоянно живет в Москве, а в Минске был проездом.

Перед началом процесса судья дала ему ознакомиться с материалами дела. Из протокола, который составили на парня выяснилось: к административной ответственности его привлекли за то, что он принимал участие во вчерашнем марше и был в маске.

Павел Марков не признал своей вины. По его словам, он не участвовал ни в каких акциях протеста, а просто вечером гулял по Минску.

— Забирали всех, кто был в троллейбусе, в котором я ехал, — объяснил Павел свое попадание в милицию. — Требований никаких ко мне не предъявляли, просто заломали руки и отвели в микроатобус, как и остальных.

Свидетелями по делу в суд пришли два сотрудника ОМОН. Один из них, Роман Торик сказал, что задержанный «высказывался против действующей власти и Декрета № 3», а на требования снять маску не реагировал. А при задержании «упирался, сопротивлялся и размахивал руками».

— Зачем вы говорите не правду? — спросил обвиняемый у свидетеля.

— Я говорю правду. Кто же признает, что он что-то делал?! — ответил Роман Торик.

Омоновцы уверяли суд, что представлялись задержанному перед тем, как затащить его в служебную машину.

— Я настаиваю на том, что это неправда. Я не видел, чтобы они хоть кому-то, кого задерживали предъявляли удостоверения или представлялись, — заявляет Павел.

(будет дополнено)