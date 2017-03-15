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В Минске за участие в "Марше нетунеядцев" судят 21-летнего россиянина
16.03.2017 12:38 — Новости Экономики | Tut.by
21-летний гражданин России Павел Марков был задержан в Минске 15 марта после разрешенного властями «Марша нетунеядцев». Молодого человека обвиняют в неповиновении законному требованию сотрудника милиции (статья 23.4 КоАП) и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Дело рассматривает судья Виктория Шабуня.
Павел Марков постоянно живет в Москве, а в Минске был проездом.
Перед началом процесса судья дала ему ознакомиться с материалами дела. Из протокола, который составили на парня выяснилось: к административной ответственности его привлекли за то, что он принимал участие во вчерашнем марше и был в маске.
Павел Марков не признал своей вины. По его словам, он не участвовал ни в каких акциях протеста, а просто вечером гулял по Минску.
— Забирали всех, кто был в троллейбусе, в котором я ехал, — объяснил Павел свое попадание в милицию. — Требований никаких ко мне не предъявляли, просто заломали руки и отвели в микроатобус, как и остальных.
Свидетелями по делу в суд пришли два сотрудника ОМОН. Один из них, Роман Торик сказал, что задержанный «высказывался против действующей власти и Декрета № 3», а на требования снять маску не реагировал. А при задержании «упирался, сопротивлялся и размахивал руками».
— Зачем вы говорите не правду? — спросил обвиняемый у свидетеля.
— Я говорю правду. Кто же признает, что он что-то делал?! — ответил Роман Торик.
Омоновцы уверяли суд, что представлялись задержанному перед тем, как затащить его в служебную машину.
— Я настаиваю на том, что это неправда. Я не видел, чтобы они хоть кому-то, кого задерживали предъявляли удостоверения или представлялись, — заявляет Павел.
(будет дополнено)
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Молодой человек утверждает, он не участвовал ни в каких акциях протеста, а просто вечером гулял по Минску.
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