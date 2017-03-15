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Решение дозрело? По приглашению президента в Минск прилетели высокопоставленные представители МВФ

16.03.2017 13:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси встретился с руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом, который вместе со старшим региональным представителем МВФ по нашему региону Басом Баккером прибыл в Минск с краткосрочным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.

«Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1−2 вопроса. И хочу сказать, что я не переговоры вести вас пригласил, потому что знаю, что вы активно сотрудничаете с нашими специалистами по проблематике отношений с МВФ, — отметил глава государства. — У меня есть пара вопросов, которые я хотел бы обсудить. Для меня и страны они очень важны».

«Полагаю, что вопросы, по которым мы будем вести разговор, они и в информационном плане полезны для вас, ну и вообще на будущее, чтобы вы знали о ситуации, которая складывается в Беларуси», — добавил Александр Лукашенко.

Нынешний однодневный визит высокопоставленных чиновников МВФ произошел не в рамках плановых миссий Фонда. В настоящее время практически готова к подписанию программа Беларуси с МВФ на сумму не менее 3 млрд долларов на десять лет под 2,28% годовых. Кредиторы требуют либерализации белорусской экономики, ликвидации перекрестного субсидирования.

Как в феврале отмечал первый вице-премьер Василий Матюшевский, программа готова, осталось принять политическое решение.

Самыми проблемными вопросами переговоров были реформирование предприятий госсектора, значительная часть которого стабильно генерирует убытки, угрожая в том числе финансовой стабильности страны, и создание эффективной системы соцподдержки для населения, пострадающего от увеличения тарифов на услуги ЖКХ и в случае увольнения с госпредприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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