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Банкротится один из крупнейших частных бизнесов Жодино

17.03.2017 09:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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В отношении компании «Белавтозапчасть», которую создали жодинские бизнесмены Александр и Владимир Щурки, возбуждено дело о банкротстве и введен защитный период.

Как сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, процедура об экономической несостоятельности «Белавтозапчастей» начата по инициативе владельцев компании.

«Белавтозапчасть» была создана в 2000 году выпускниками БГАТУ Александром и Владимиром Щурками и их партнером Николаем Жигимонтом. Первоначально она торговала автозапчастями. В 2003 году бизнесмены наладили выпуск гидроцилиндров и гидроманипуляторов под брендом BAZ для сельского и лесного хозяйства на арендованых мощностях в Смолевичах. В 2011 году компания «Белавтозапчасть» обзавелась собственной площадкой в Жодино. На ней был налажен выпуск стальной трубы, которую используют для производства гидроцилиндров. Также компания производила рукава высокого давления.

Потребителями продукции жодинцев являлись гиганты машиностроения БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», продукция поставлялась в Россию, Эстонию, Китай.

 
 
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В отношении компании "Белавтозапчасть", которую создали жодинские бизнесмены Александр и Владимир Щурки, возбуждено дело о банкротстве и введен защитный период.

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