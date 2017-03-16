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Банкротится один из крупнейших частных бизнесов Жодино
17.03.2017 09:04 — Новости Экономики | Tut.by
В отношении компании «Белавтозапчасть», которую создали жодинские бизнесмены Александр и Владимир Щурки, возбуждено дело о банкротстве и введен защитный период.
Как сообщается на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве, процедура об экономической несостоятельности «Белавтозапчастей» начата по инициативе владельцев компании.
«Белавтозапчасть» была создана в 2000 году выпускниками БГАТУ
Потребителями продукции жодинцев являлись гиганты машиностроения БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», продукция поставлялась в Россию, Эстонию, Китай.
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В отношении компании "Белавтозапчасть", которую создали жодинские бизнесмены Александр и Владимир Щурки, возбуждено дело о банкротстве и введен защитный период.
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