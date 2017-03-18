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Владельцы первого брендового отеля в Минске погрязли в долгах

19.03.2017 20:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом TUT.BY рассказали два информированных собеседника.


Фото: IHG

«Минск Принцесс Отель» — это проблемный должник. Кому они только уже не должны: бюджету, банкам, партнерам… Постоянно кормят «завтраками», что вот-вот что-то продадут за границей и рассчитаются», — рассказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.

В январе-феврале компания «Минск Принцесс Отель» оказалась в списке должников белорусского бюджета, который публикует Министерство по налогам и сборам.

«Возросшая конкуренция с приходом в Минск новых международных гостиничных операторов, снижение количества постояльцев на фоне кредиторской задолженности и семейных неурядиц привели к тому, что компания оказалась в сложном положении», — рассказал собеседник, близкий к одному из кредиторов.

Crowne Plaza Minsk — первый отель международной сети в Беларуси. Он появился после реконструкции гостиницы «Свислочь» в 2008 году компанией «Минск Принцесс Отель». Это дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess.

Ранее Озкан хотел нарастить присутствие в гостиничном секторе Беларуси. Однако в 2016 году заморозил реализацию двух проектов. Сначала компания «Минск Принцесс Отель» расторгла инвестдоговор с властями Беларуси о строительстве гостиницы на месте полиграфкомбината возле площади Якуба Коласа. Соглашение с белорусскими властями предполагало льготы и преференции, но потом было решено реализовывать проект на общих основаниях.

Летом прошлого года турки законсервировали стройку на месте бывшего кинотеатра «Современник» на улице Харьковской в Минске. По словам минских чиновников, такое решение было принято компанией в связи с нехваткой средств на продолжение строительства культурно-развлекательного центра (хотя первоначально было желание возвести гостиницу). Консервация длится сроком до трех лет, но инвестор может возобновить строительные работы в течение этого времени в любой момент после появления финансирования, обнадеживали чиновники.

В компании «Минск Принцесс Отель» не ответили на запрос.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания "Минск Принцесс Отель", которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, испытывает серьезные финансовые проблемы.

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