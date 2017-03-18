|
Владельцы первого брендового отеля в Минске погрязли в долгах
19.03.2017 20:34 — Новости Экономики | Tut.by
Компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, испытывает серьезные финансовые проблемы. Об этом TUT.BY рассказали два информированных собеседника.
«Минск Принцесс Отель» — это проблемный должник. Кому они только уже не должны: бюджету, банкам, партнерам… Постоянно кормят «завтраками», что вот-вот что-то продадут за границей и рассчитаются», — рассказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.
В январе-феврале компания «Минск Принцесс Отель» оказалась в списке должников белорусского бюджета, который публикует Министерство по налогам и сборам.
«Возросшая конкуренция с приходом в Минск новых международных гостиничных операторов, снижение количества постояльцев на фоне кредиторской задолженности и семейных неурядиц привели к тому, что компания оказалась в сложном положении», — рассказал собеседник, близкий к одному из кредиторов.
Crowne Plaza Minsk — первый отель международной сети в Беларуси. Он появился после реконструкции гостиницы «Свислочь» в 2008 году компанией «Минск Принцесс Отель». Это дочерняя структура Princess International Group, основанная турецким миллионером Суди Озканом. Кроме того, турки владеют в Беларуси несколькими казино Princess.
Ранее Озкан хотел нарастить присутствие в гостиничном секторе Беларуси. Однако в 2016 году заморозил реализацию двух проектов. Сначала компания «Минск Принцесс Отель»
Летом прошлого года турки
В компании «Минск Принцесс Отель» не ответили на запрос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания "Минск Принцесс Отель", которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, испытывает серьезные финансовые проблемы.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии