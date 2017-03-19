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Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от $21,5 тыс., участки — от $5,5 тыс., дома — от $17 тыс.

20.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

В предыдущих материалах мы писали о поездках в Заславль, Фаниполь, Логойск, Озерицкую Слободу. Сегодня же оценим инфраструктуру Смолевичей, проанализируем, удобно ли будет здесь жить человеку, который работает в Минске.

Мы добирались до Смолевичей на автомобиле. Расстояние в 40 км от Немиги преодолели за 35 минут без остановок. Нужно заметить, что первую часть пути мы ехали по Московскому шоссе. До Кургана Славы дорога была хорошей, она двухполосная и ехать по ней можно со скоростью 90 км/ч. После начинается Борисовское шоссе, на котором сейчас ведутся ремонтные работы. Это значительно замедляет поездку, так как в основном ехать можно со скоростью 70 км/ч.

Между Минском и Смолевичами курсируют маршрутные такси и автобус. Также здесь есть две железнодорожные станции: «Смолевичи» и «Заречное». Электрички быстро доставят вас в Минск и обратно. Стоимость проезда — 75 копеек. По заверению местных жителей большинство смолевичан ездит на работу в Минск и другие близлежащие города. В самих Смолевичах люди работают в ЖБИ, ПМК-228, ДРСУ-123 и других предприятиях. 

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

Город условно можно разделить на старый и новый. Буфером между ними служит центральная площадь с местами обитания городских властей. Старая часть города в основном заполнена частным сектором, в большинстве своем ветхими небольшими домами. Здесь город откровенно напоминает обычную деревню. В новой части «выросло» несколько стандартных новостроек.

Центральным и самым ярким объектом небольшого белорусского города часто является здание администрации, церковь или, в большинстве случаев, супермаркет «Евроопт». Смолевичи не стали исключением. Здесь магазин находится в небольшом новом здании, выполненном в современном архитектурном стиле. Объект выделяется на контрасте с частной застройкой, расположенной рядом. В пределах слышимости от магазина даже пели петухи. В городе также есть второй магазин торговой сети и множество мелких продуктовых магазинов. 

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

Первое кафе, на которое мы наткнулись, называется «Фламинго». Находится оно в небольшом одноэтажном здании. Также в городе есть кафе «Озерное», «Сябры» и еще несколько небольших заведений, где могут провести досуг жители Смолевичей. В городе есть старое здание кинотеатра «Родина», которое, по всей видимости, находится на реконструкции, библиотека, дом культуры и многое другое. 

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

Самый первый и достаточно веский аргумент, который высказывают люди не в пользу жизни за пределами Минска — это отсутствие в маленьких населенных пунктах больницы, поликлиники, пожарной станции. Так вот, в Смолевичах есть своя большая больница, поликлиника, пункт МЧС. Так что заявления вроде «Скорая туда не доедет, пожарные тоже» не засчитываются. Кроме того, из социальной инфраструктуры здесь есть три школы и множество детских садов. 

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

Центр города Смолевичи представляет собой площадь, а также большое здание с колоннами, выполненное в стиле советского ампира. Это Смолевичский районный исполнительный комитет. Прямо перед ним возвышается над городом памятник Ленину, что так характерно для маленьких городков Беларуси. Советское наследие — одна из ярких черт провинции. В центре также есть Дом культуры, центральная районная библиотека, детская школа искусств. 

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

Сказать, что можно обойти весь город пешком — нельзя. Например, от центра города до больницы 1,5 км. По городу курсирует один маршрут автобуса, с помощью которого и передвигаются по нужным точкам местные жители. Не обделен город и службами такси.

В начале весны все города Беларуси, включая Минск, выглядят не очень хорошо, так как солнце только-только обнажило спящую землю, природа еще не ожила, а лето еще не наполнило город своими красками. Уверены, что в теплое время года Смолевичи выглядят очень красиво. Зеленых зон здесь гораздо больше, чем в столице.  

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

Что касается недвижимости в Смолевичах, то по нашей базе стоимость квартир здесь на вторичном рынке варьируется между $21,5 тыс. и $50 тыс. за одно-, двухкомнатные квартиры, цена трешек начинается от $36 тыс. В Смолевичах сейчас продается новостройка, где цена одного кв.м — $750. 

Цены на земельные участки — в пределах $5,9 тыс. Ценники на частные дома начинаются от $17 тыс., самый дорогой дом здесь выставлен за $145 тыс. 

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.
Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

Елена Акулич, руководитель отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» «Твоя столица. Агентство недвижимости»:

Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от ,5 тыс., участки — от ,5 тыс., дома — от тыс.

— По сравнению с многими другими населенными пунктами, добираться до Смолевичей от Минска очень удобно. Буквально за полчаса можно доехать. На пути до города вы можете оценить прекрасные виды.

Еще на подъезде город читается, как малоэтажный, так как частный сектор здесь преобладает. Кстати, часть домов стоят возле реки, поэтому у людей мало подвалов, так как там высоко залегают грунтовые воды.

В центре города преобладает старая частная застройка. Там находятся небольшие дома со средней площадью 70 кв.м. Цены здесь за дом среднего уровня — от $20 до $40 тыс. Хороший большой дом со всеми условиями будет стоить до $80 тыс. Участки в центре Смолевичей продаются небольшие — по 5-6 соток. Люди, которые не могут приобрести себе дом в Минске, охотно едут в Смолевичи. Транспортное сообщение между городами развито хорошо: есть автобусы, маршрутки, электрички. Инфраструктура в городе также развита.

У нас нет таких конкретных запросов: «Хочу дом в Смолевичах». Люди чаще всего ищут варианты в пределах 10 км от МКАД. Однако Смолевичи, Дзержинск — это компромиссное решение, если недостаточно денег на частный дом вблизи столицы.

Фото:Павел Садовский 

 
Теги: Минск
 
 
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