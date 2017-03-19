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Переезжаем в Смолевичи. «Однушки» от $21,5 тыс., участки — от $5,5 тыс., дома — от $17 тыс.
20.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В предыдущих материалах мы писали о поездках в
Мы добирались до Смолевичей на автомобиле. Расстояние в 40 км от Немиги преодолели за 35 минут без остановок. Нужно заметить, что первую часть пути мы ехали по Московскому шоссе. До Кургана Славы дорога была хорошей, она двухполосная и ехать по ней можно со скоростью 90 км/ч. После начинается Борисовское шоссе, на котором сейчас ведутся ремонтные работы. Это значительно замедляет поездку, так как в основном ехать можно со скоростью 70 км/ч.
Между Минском и Смолевичами курсируют маршрутные такси и автобус. Также здесь есть две железнодорожные станции: «Смолевичи» и «Заречное». Электрички быстро доставят вас в Минск и обратно. Стоимость проезда — 75 копеек. По заверению местных жителей большинство смолевичан ездит на работу в Минск и другие близлежащие города. В самих Смолевичах люди работают в ЖБИ, ПМК-228, ДРСУ-123 и других предприятиях.
Город условно можно разделить на старый и новый. Буфером между ними служит центральная площадь с местами обитания городских властей. Старая часть города в основном заполнена частным сектором, в большинстве своем ветхими небольшими домами. Здесь город откровенно напоминает обычную деревню. В новой части «выросло» несколько стандартных новостроек.
Центральным и самым ярким объектом небольшого белорусского города часто является здание администрации, церковь или, в большинстве случаев, супермаркет «Евроопт». Смолевичи не стали исключением. Здесь магазин находится в небольшом новом здании, выполненном в современном архитектурном стиле. Объект выделяется на контрасте с частной застройкой, расположенной рядом. В пределах слышимости от магазина даже пели петухи. В городе также есть второй магазин торговой сети и множество мелких продуктовых магазинов.
Первое кафе, на которое мы наткнулись, называется «Фламинго». Находится оно в небольшом одноэтажном здании. Также в городе есть кафе «Озерное», «Сябры» и еще несколько небольших заведений, где могут провести досуг жители Смолевичей. В городе есть старое здание кинотеатра «Родина», которое, по всей видимости, находится на реконструкции, библиотека, дом культуры и многое другое.
Самый первый и достаточно веский аргумент, который высказывают люди не в пользу жизни за пределами Минска — это отсутствие в маленьких населенных пунктах больницы, поликлиники, пожарной станции. Так вот, в Смолевичах есть своя большая больница, поликлиника, пункт МЧС. Так что заявления вроде «Скорая туда не доедет, пожарные тоже» не засчитываются. Кроме того, из социальной инфраструктуры здесь есть три школы и множество детских садов.
Центр города Смолевичи представляет собой площадь, а также большое здание с колоннами, выполненное в стиле советского ампира. Это Смолевичский районный исполнительный комитет. Прямо перед ним возвышается над городом памятник Ленину, что так характерно для маленьких городков Беларуси. Советское наследие — одна из ярких черт провинции. В центре также есть Дом культуры, центральная районная библиотека, детская школа искусств.
Сказать, что можно обойти весь город пешком — нельзя. Например, от центра города до больницы 1,5 км. По городу курсирует один маршрут автобуса, с помощью которого и передвигаются по нужным точкам местные жители. Не обделен город и службами такси.
В начале весны все города Беларуси, включая Минск, выглядят не очень хорошо, так как солнце только-только обнажило спящую землю, природа еще не ожила, а лето еще не наполнило город своими красками. Уверены, что в теплое время года Смолевичи выглядят очень красиво. Зеленых зон здесь гораздо больше, чем в столице.
Что касается
Цены на земельные участки — в пределах $5,9 тыс. Ценники на частные дома начинаются от $17 тыс., самый дорогой дом здесь выставлен за $145 тыс.
Елена Акулич, руководитель отдела «Дома. Дачи. Коттеджи» «Твоя столица. Агентство недвижимости»:
Фото:Павел Садовский
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