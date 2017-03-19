В предыдущих материалах мы писали о поездках в Заславль , Фаниполь , Логойск , Озерицкую Слободу . Сегодня же оценим инфраструктуру Смолевичей, проанализируем, удобно ли будет здесь жить человеку, который работает в Минске.

Мы добирались до Смолевичей на автомобиле. Расстояние в 40 км от Немиги преодолели за 35 минут без остановок. Нужно заметить, что первую часть пути мы ехали по Московскому шоссе. До Кургана Славы дорога была хорошей, она двухполосная и ехать по ней можно со скоростью 90 км/ч. После начинается Борисовское шоссе, на котором сейчас ведутся ремонтные работы. Это значительно замедляет поездку, так как в основном ехать можно со скоростью 70 км/ч.

Между Минском и Смолевичами курсируют маршрутные такси и автобус. Также здесь есть две железнодорожные станции: «Смолевичи» и «Заречное». Электрички быстро доставят вас в Минск и обратно. Стоимость проезда — 75 копеек. По заверению местных жителей большинство смолевичан ездит на работу в Минск и другие близлежащие города. В самих Смолевичах люди работают в ЖБИ, ПМК-228, ДРСУ-123 и других предприятиях.