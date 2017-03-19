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Личный состав, военная техника и представители Запада. Равков рассказал об учениях "Запад-2017"
20.03.2017 13:39 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко утвердил замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Об этом сообщил журналистам министр обороны Беларуси Андрей Равков.
От Кольского полуострова до Беларуси
«Пространственный размах этого учения очень большой — от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью», — рассказал министр.
На территории Беларуси будет задействовано 7 полигонов и участков местности для региональной группировки войск.
Сроки
Планируется, что учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября.
Андрей Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные Силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию Беларуси для участия в учении.
Численность и российская составляющая
Общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, — не более 13 тыс. человек личного состава.
«От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около 3 тыс. военнослужащих и около 280 единиц техники», — сообщил министр.
Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны.
«Никакого ажиотажа нет. Все планово», — заверил Андрей Равков.
Оборонительная тематика
«Глава государства акцентировал внимание, что данное учение — это способ подготовки региональной группировки войск, которая является гарантом в вопросах защиты территории Союзного государства на западном направлении», — отметил министр.
Соответственно, отрабатывается оборонительная тематика учения. Его задача — проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства.
Приглашения партнерам на Западе
«Направленность региональной группировки войск, подготовка и тренировка ее действий заключается именно в оборонительной составляющей. Для того чтобы представители НАТО, западных государств могли убедиться в этом, мы приглашаем соответствующую категорию», — рассказал Андрей Равков.
По его словам, на сегодняшний день со стороны зарубежных партнеров есть серьезная заинтересованность в приезде и наблюдении за ходом учений.
«Мы направим приглашения за 50 суток до начала учений. Те потребности, о которых заявляют западные партнеры, будут выполнены», — сказал министр.
Как сообщалось, темой предстоящего учения станет подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.
Целями мероприятия являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием; апробация положений новых уставных документов, разработанных в вооруженных силах Беларуси и России; получение практики командующими, командирами и штабами по планированию мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управлению войсками (силами) в ходе их проведения.
Учение пройдет в два этапа. Кроме отработки вопросов применения группировок войск будут практически выполняться задачи территориальной обороны, усиления охраны государственной границы, восстановления боеспособности войск и всестороннего обеспечения.
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Общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, - не более 13 тыс. человек личного...
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