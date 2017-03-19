Александр Лукашенко утвердил замысел совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Об этом сообщил журналистам министр обороны Беларуси Андрей Равков.



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От Кольского полуострова до Беларуси

«Пространственный размах этого учения очень большой — от Кольского направления в арктической зоне и заканчивая Беларусью», — рассказал министр.

На территории Беларуси будет задействовано 7 полигонов и участков местности для региональной группировки войск.

Сроки

Планируется, что учение «Запад-2017» пройдет с 14 по 20 сентября.

Андрей Равков напомнил, что в состав региональной группировки войск входят Вооруженные Силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России. Часть сил и средств этой танковой армии прибудет на территорию Беларуси для участия в учении.

Численность и российская составляющая

Общая численность привлекаемых на учения войск не будет превышать тех параметров, которые определены Венским документом 2011 года, — не более 13 тыс. человек личного состава.

«От Российской Федерации для участия на нашей территории в совместном стратегическом учении планируется около 3 тыс. военнослужащих и около 280 единиц техники», — сообщил министр.

Кроме сухопутной составляющей будет задействована и авиация, в том числе до 25 летательных аппаратов с российской стороны.

«Никакого ажиотажа нет. Все планово», — заверил Андрей Равков.

Оборонительная тематика

«Глава государства акцентировал внимание, что данное учение — это способ подготовки региональной группировки войск, которая является гарантом в вопросах защиты территории Союзного государства на западном направлении», — отметил министр.

Соответственно, отрабатывается оборонительная тематика учения. Его задача — проверить готовность региональной группировки войск к выполнению задач по обороне Союзного государства.

Приглашения партнерам на Западе

«Направленность региональной группировки войск, подготовка и тренировка ее действий заключается именно в оборонительной составляющей. Для того чтобы представители НАТО, западных государств могли убедиться в этом, мы приглашаем соответствующую категорию», — рассказал Андрей Равков.

По его словам, на сегодняшний день со стороны зарубежных партнеров есть серьезная заинтересованность в приезде и наблюдении за ходом учений.

«Мы направим приглашения за 50 суток до начала учений. Те потребности, о которых заявляют западные партнеры, будут выполнены», — сказал министр.

Как сообщалось, темой предстоящего учения станет подготовка и применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Целями мероприятия являются совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, а также сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием; апробация положений новых уставных документов, разработанных в вооруженных силах Беларуси и России; получение практики командующими, командирами и штабами по планированию мероприятий военного характера по стабилизации обстановки и управлению войсками (силами) в ходе их проведения.

Учение пройдет в два этапа. Кроме отработки вопросов применения группировок войск будут практически выполняться задачи территориальной обороны, усиления охраны государственной границы, восстановления боеспособности войск и всестороннего обеспечения.