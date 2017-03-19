В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Асбестовые трубы как основа британского жилкомхоза Британские коммунальные службы выступили с официальными заявлениями о том, что асбестоцементные трубы, используемые для транспортировки воды, не представляют...

Британские коммунальные службы выступили с официальными заявлениями о том, что асбестоцементные трубы, используемые для транспортировки воды, не представляют угрозы для здоровья. Казалось бы, привычная для российской действительности точка зрения спровоцировала в Соединенном Королевстве грандиозный скандал. Поводом для вмешательства властей стало открытое заседание, организованное представителями самоуправления небольшого британского городка Кранли. Жители собрались, чтобы выразить свою озабоченность тем, что водоснабжение поселка обеспечивается старыми напорными трубами из асбестоцемента. Согласно данным представителей гражданского общества Кранли, доля таких труб может достигать 30 процентов. Коллизия заключается в том, что власти страны, несколькими годами ранее полностью запретившие применение асбеста на территории Великобритании, сегодня уверяют жителей в том, что никаких причин для беспокойства нет. На этой же позиции настаивают Инспекция контроля питьевой воды, Drinking Water Inspectorate, и компания Thames Water, обеспечивающая очистку и подачу воды.Асбест представляет собой волокнистый минерал, широко применяемый в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Проблема использования минерала встала в конце XX века, когда одна из его разновидностей, амфиболовый асбест, была повсеместно запрещена из-за потенциально опасных свойств. В то же время хризотиловый асбест, обладающий иными физико-химическими свойствами, продолжает использоваться на территории многих стран мира и не может представлять угрозы при контролируемом использовании.Доступный и долговечный асбест стал мишенью для производителей синтетических волокон, мечтавших поскорее устранить неудобного конкурента. В адрес минерала посыпались надуманные обвинения, и в течение нескольких лет из популярного стройматериала асбест превратился в страшилку для детей. Впрочем, в последние годы прагматичность начинает брать верх. Вскрытые факты фальсификации асбестовых исков и результаты исследований, раз за разом подтверждающие безопасность минерала, делают свое дело. Хризотил-асбест постепенно возвращает былую популярность.В этом контексте позиция британских властей выглядит революционно. Пресс-секретарь Инспекции контроля питьевой воды в обращении к гражданам отметил. Мы предложили людям ознакомиться с позицией Всемирной организации здравоохранения, которая, пришла к выводу, что необходимости указывать какие-либо ограничения по содержанию асбеста в питьевой воде нет.Вторит ему и представитель Thames Water. Мы тщательно проверяем качество нашей воды, которая по качеству входит в число лучших в стране и мире. Нет абсолютно никаких причин для беспокойства ни в Кранли, ни в любом уголке нашей страны. Пресс-секретарь также сказал, что асбестоцементные трубы широко используются для строительства водопроводов практически повсеместно.www.thameswater.co.uk