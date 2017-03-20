Белорусский оператор мобильной связи МТС с 1 апреля изменяет тарифы на ряд оказываемых услуг. В компании обещают, что рост тарифов не превысит 9%.

Подорожание в компании объяснили ростом дополнительных затрат на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг.

С новыми тарифами можно ознакомиться на сайте компании, а также позвонив по номерам (017) 237-98-98 и 0890. Как сообщается, не изменится стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонплаты для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ».

Напомним, с 1 апреля 2016 года МТС перешел с посекундной тарификации звонков на поминутную (стоимость звонков в итоге вырасла).