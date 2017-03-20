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МТС повышает тарифы на свои услуги

21.03.2017 10:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусский оператор мобильной связи МТС с 1 апреля изменяет тарифы на ряд оказываемых услуг. В компании обещают, что рост тарифов не превысит 9%.

Подорожание в компании объяснили ростом дополнительных затрат на развитие сетевой инфраструктуры сотовой связи, внедрение новых технологий, повышение качества оказываемых услуг.

С новыми тарифами можно ознакомиться на сайте компании, а также позвонив по номерам (017) 237-98-98 и 0890. Как сообщается, не изменится стоимость внутрисетевых звонков на тарифах «МТС Смарт» и «МТС Смарт+», услуг на тарифе «МТС СМАРТ Безлимитище», размер акционной абонплаты для новых абонентов на всей линейке тарифов «МТС СМАРТ».

Напомним, с 1 апреля 2016 года МТС перешел с посекундной тарификации звонков на поминутную (стоимость звонков в итоге вырасла).

Между тем с 1 марта 2017 года в среднем на 9% повысил цены на услуги телеграфной связи, международных звонков, некоторых тарифов телевидения ZALA и интернета «Белтелеком».

 
 
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Белорусский оператор мобильной связи МТС с 1 апреля изменяет тарифы на ряд оказываемых услуг. В компании обещают, что рост тарифов не превысит 9%.

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