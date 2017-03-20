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Лукашенко: декрет "о тунеядцах" не отменен и не "заморожен"
21.03.2017 15:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар — Sputnik. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" не отменялся и не приостанавливался, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан", сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее Лукашенко распорядился
© Sputnik Сергей Гунеев
"Как бы ни было непопулярно: декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет №3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти "письма счастья" кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год", — сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что крайний срок, когда списки плательщиков должны быть уточнены — 1 октября.
Глава государства отметил, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а "300-350 тысяч шатаются непонятно где, не несут никакой нагрузки".
"Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы должны навести в стране порядок. Настало время, когда надо наводить порядок и с занятостью людей", — сказал президент.
Он заметил, что декрет стал своего рода лакмусовой бумажкой в социальной сфере.
"Он высветил очень многие негативные вопросы. Мы от него отказываться не будем, но приведем все в порядок, чтобы люди не обижались", — резюмировал белорусский лидер.
Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране уже три недели
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Декрет сегодня работает, все остальное "неправильно говорят". Единственное, чего президент потребовал – приостановить выплату на 2017 год.
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