МИНСК, 21 мар — Sputnik. Декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" не отменялся и не приостанавливался, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан", сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее Лукашенко распорядился приостановить на 2017 год взимание социального сбора с "тунеядцев" и поручил доработать списки тех, кто должен его уплачивать.

"Как бы ни было непопулярно: декрет №3 я не отменял и даже не приостанавливал. Это неправильно говорят. Декрет №3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти "письма счастья" кому надо и кому не надо), — приостановить выплату на этот год", — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что крайний срок, когда списки плательщиков должны быть уточнены — 1 октября.

Глава государства отметил, что считает ненормальной ситуацию, когда миллионы людей работают, а "300-350 тысяч шатаются непонятно где, не несут никакой нагрузки".

"Вы должны знать, что я от этого не отступлю. Мы должны навести в стране порядок. Настало время, когда надо наводить порядок и с занятостью людей", — сказал президент.

Он заметил, что декрет стал своего рода лакмусовой бумажкой в социальной сфере.

"Он высветил очень многие негативные вопросы. Мы от него отказываться не будем, но приведем все в порядок, чтобы люди не обижались", — резюмировал белорусский лидер.

Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, а по всей стране уже три недели проходят несанкционированные митинги против него .