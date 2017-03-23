В интернете от имени оппозиционного политика Николая Статкевича распространяется призыв не участвовать в несанкционированной акции в Минске 25 марта, в День Воли. Соратник Статкевича, член совета Белорусского национального конгресса Владимир Некляев назвал это провокацией и заявил, что планы, озвученные Статкевичем, не меняются.



Николай Статкевич на «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром 24 марта корреспондент TUT.BY в Могилеве получила во «ВКонтакте» сообщение якобы от имени Николая Статкевича. В нем содержится призыв отказаться от участия в акции в Минске, приуроченной к Дню Воли. Причина — «взятый властью курс на организацию новых провокаций и разгон мирного шествия».

Также в сообщении говорится, что совет Белорусского национального конгресса работает над новыми мероприятиями, в частности, Чернобыльским шляхом.

Сообщение якобы от имени Статкевича отправил пользователь «ВКонтакте» Сяржук Воля. Также же сообщение размещено на странице «ВКонтакте» пользователя Мікалай Статкевіч. На странице политика в фейсбуке и на его сайте этого сообщения нет.



Скриншот со страницы пользователя «ВКонтакте» Мікалай Статкевіч

Связаться с самим Николаем Статкевичем и его женой Мариной Адамович не удалось. Однако соратник Статкевича, член совета БНК и экс-кандидат в президенты Владимир Некляев заявил TUT.BY, что рассылаемое сообщение — фейк. По словам Некляева, оно стало распространяться сегодня утром как минимум во «ВКонтакте» и мессенджере Viber.

— Это провокация. Сегодня я связывался со Статкевичем. В связи с тем, что его могут арестовать, он отключил все средства связи, которые могут показать место его нахождения. Никаких подобных заявлений от него не было и не может быть. Планы, заявленные Статкевичем и Белорусским народным конгрессом, не меняются.

Мингорисполком так и не ответил на заявку о проведении акции в День Воли. Назначенная с организаторами встреча дважды переносилась и должна состояться сегодня.