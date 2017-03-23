Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили в Америку на церемонию по случаю 100-летней годовщины вступления США в Первую мировую войну. Мероприятие пройдет 6 апреля в Канзас-Сити. Об этом TUT.BY рассказали в пресс-службе Посольства США в Беларуси.



Фото: Reuters

Кроме белорусского президента на церемонию приглашены главы других стран, которые были вовлечены в Первую мировую войну. Участники воздадут дань памяти участникам войны.

«Эти мероприятия призваны также напомнить общественности о причинах и последствиях этого конфликта», — сообщили в пресс-службе посольства.

Церемония состоится 6 апреля в Канзас-Сити, приглашающей стороной выступает Комиссия по увековечению памяти о Первой мировой войне; комиссия была создана Конгрессом США.

Приглашение уже передано белорусской стороне. О реакции на приглашение пока не известно.