МИНСК, 24 мар — Sputnik. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале текущего года составила 716,5 рублей, сообщил Национальный статистический комитет республики.

Ранее Белстат сообщал, что в январе номинальная зарплата составила 720,7 рублей и сократилась по сравнению с декабрем почти на 81 рубль. В феврале сокращение номинальной зарплаты составило 4,2 рубля.

По данным Белстата, в феврале номинальная зарплата рабочих и служащих составила 717 рублей и по сравнению с январем сократилась на 4,1 рубля. За январь средняя начисленная номинальная зарплата снизилась почти на 81 рубль и составила 720,7 рубля.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси за январь 2017 года снизились на 4,5% к уровню такого же прошлогоднего периода.

Тенденция постепенного снижения денежных доходов населения наблюдалась на протяжении всего прошлого года.

Правительство Беларуси обещало рост реальных доходов на полпроцента в 2016 году по отношению к 2015-му. В 2015 году реальные доходы населения снизились на 5,9% к 2014 году.

Ранее также президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал "кровь из носу" обеспечить к концу 2017 года уровень средней номинальной зарплаты по стране не ниже 500 долларов в эквиваленте. При этом глава государства предупредил, что эмиссии "пустых денег" в экономику не будет, вся зарплата должна быть заработанной.