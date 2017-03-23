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В Париже прошла акция в поддержку задержанных "нетунеядцев"

24.03.2017 20:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Париже напротив здания белорусского посольства прошел пикет в поддержку задержанных участников «Маршей нетунеядцев». По словам очевидцев, в акции приняли участие порядка 15 человек, среди которых были белорусы, россияне и французы.


Пикет организован белорусами, проживающими в Париже, при поддержке ассоциации «Новые диссиденты».

«Участники акции выражают поддержку всем задержанным после „Маршей нетунеядцев“ и требуют от белорусских властей отменить декрет № 3, прекратить репрессии против протестующих, реформировать политическую систему и экономику страны», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

Присутствующие зачитали письмо к послу Беларуси во Франции Павлу Латушко с требованием прекратить преследования в Беларуси, а затем бросили письмо в почтовый ящик посольства. Об этом рассказал очевидец, журналист Андрей Войтович.


Также с заявлением по поводу массовых задержаний в Беларуси выступило посольство Франции в Минске.

«Франция выражает озабоченность волной арестов, проходящей в настоящий момент в Беларуси и охватившей руководителей оппозиции, активистов, граждан, журналистов в связи с их участием в мирных демонстрациях. Франция напоминает о своей приверженности свободе манифестаций, собраний, ассоциаций и слова», — говорится в сообщении посольства.






 
Теги: Минск
 
 
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Также с заявлением по поводу массовых задержаний в Беларуси выступило посольство Франции в Минске.

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