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Два дня протестов в Беларуси. Краткий пересказ

27.03.2017 01:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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25 марта лидеры оппозиции приглашали людей на традиционные акции протеста по случаю Дня Воли. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах, в том числе и в Минске, белорусы все равно вышли на улицы. В столице все закончилось силовым разгоном демонстрантов, сотни человек были задержаны. Многих после составления протоколов отпустили домой до суда.

В воскресенье, 26 марта, люди снова вышли на улицы в знак солидарности с задержанными. Но и эти попытки попротестовать милиция подавляла.

TUT.BY сделал краткий пересказ событий минувших выходных.


Фото: Reuters

Предыстория

С 17 февраля по всей стране начали проходить акции протеста против декрета №3. На Марши нетунеядцев люди массово выходили не только в Минске, но и в регионах.

Сначала власти не трогали демонстрантов, но с акции в Молодечно 10 марта начались массовые задержания лидеров оппозиции, активистов и простых участников — всего около трехсот человек. В итоге День Воли многим из них пришлось встречать на «сутках». Одним — за участие в несанкционированных акциях, другим — за подозрение в организации массовых беспорядков.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Чуть ли ни единственными лидерами на свободе оставались Владимир Некляев и Николай Статкевич. Но первого из них накануне 25 марта задержали в Бресте. После гипертонического криза он находится в больнице. Где второй, никто не знает до сих пор.

Митинги на День Воли были разрешены в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске чиновники просрочили отведенное законом время на рассмотрение заявки. И только вечером накануне акции предложили организатором акции отпраздновать очередную годовщину БНР в Парке дружбы народов возле площади Бангалор. Оппозиция отказалась от такого варианта. В итоге глава Мингорисполкома Андрей Шорец объявил все массовые акции 25 марта незаконными.

25 марта

Разрешенные митинги в регионах прошли спокойно.

В Минске на митинг на площади Бангалор никто не пришел. Ближе к двум часам дня люди начали собираться в районе Академии наук. На подходах дежурили сотрудники милиции. Всем, кто останавливался у площадки возле НАН правоохранители рекомендовали уходить домой. Тех, кто отказывался, уводили в автозаки.


Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Когда на запланированном месте несанкционированной акции собралось несколько десятков людей, бойцы ОМОН начали вытеснять их с проспекта Независимости. Некоторых силой затаскивали в автозаки.

Поезда метро не останавливались сразу на трех станциях: «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев» — наземный транспорт также не останавливался в центре, поэтому часть желающих принять участие в митинге собралась на проспекте, в районе БНТУ и площади Якуба Коласа.

В нескольких местах проспект и близлежащие улицы были заблокированы автозаками и ОМОНом со щитами. Жесткие массовые задержания были на всем протяжении проспекта, где митингующих взяли в кольцо.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Окончательная «зачистка» произошла около 15.30, через полтора часа после начала акции, когда из колонны, которая двигалась к Октябрьской площади, стали выдергивать людей. Также задерживали всех выходящих из подземного перехода на площади Победы.

Более полусотни правозащитников три часа продержали в РУВД.

Задержанными в субботу оказались и многочисленные журналисты — им не помог ни статус, ни редакционные задания, ни обозначение себя всеми возможными способами. Большинство из них в итоге отпустили.

По оценкам правозащитников, к вечеру субботы было известно о более 700 задержанных во время акции. К вечеру людей стали выпускать из РУВД: одних до суда после составления протокола, других — просто домой. К утру воскресенья в милиции осталось около сотни задержанных.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Некоторые демонстранты попали в больницу с переломами и черепно-мозговыми травмами. В частности, 75-летний морской офицер, бывший депутат Верховного Совета, и правозащитник Валерий Щукин попал в военный госпиталь после гипертонического криза. После задержания он больше двух часов просидел на холодном и мокром асфальте.

В Минске был задержан британский журналист Филипп Уорвик. После освобождения он рассказал, что его заковали в наручники, били по лицу, не позволяли связаться с посольством. В РУВД одного из районов его продержали шесть часов, теперь он на свободе.

Суды над задержанными начнутся в понедельник.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

26 марта

Днем в воскресенье во многих городах прошли очередные акции протеста уже в знак солидарности с задержанными накануне. Они тоже закончились задержаниями десятков человек.

С самого утра в центре Минска и в районе Академии наук дежурили автозаки и усиленные наряды милиции.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Около 12 часов дня на Октябрьской площади Минска собралось несколько десятков человек. Сотрудники милиции под руководством начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабы сначала просили всех разойтись. Мол, никакой акции сегодня не будет. В громкоговоритель собравшихся предупредили о том, что в отношении них может быть применена физическая сила и спецсредства.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так и вышло. После команды милиции «Задерживаем всех!» к площади подъехало два автозака. ОМОНовцы увезли около двадцати человек. В том числе, правозащитницу Татьяну Ревяко, руководителя «Арт-сядзібы» Павла Белоуса с женой, журналиста Романа Протасевича, поэта Стась Карпов с братом, репортеров телеканала «Белсат» Алексея Минченка и Алеся Залевского.

Правда, многих из них после обеда отпустили, остальных до суда отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Десятки человек, в том числе случайных прохожих, в воскресенье были задержаны и в регионах.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Европейские и американские политики раскритиковали поведение белорусских властей и силовиков. В ответ на это пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик заявил, что действия силовиков в отношении демонстрантов были «абсолютно адекватными», а европейским политикам посоветовали обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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25 марта лидеры оппозиции приглашали людей на традиционные акции протеста по случаю Дня Воли. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах,...

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