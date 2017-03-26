|
Два дня протестов в Беларуси. Краткий пересказ
27.03.2017 01:00 — Новости Экономики | Tut.by
25 марта лидеры оппозиции приглашали людей на традиционные акции протеста по случаю Дня Воли. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах, в том числе и в Минске, белорусы все равно вышли на улицы. В столице все закончилось силовым разгоном демонстрантов, сотни человек были задержаны. Многих после составления протоколов отпустили домой до суда.
В воскресенье, 26 марта, люди снова вышли на улицы в знак солидарности с задержанными. Но и эти попытки попротестовать милиция подавляла.
TUT.BY сделал краткий пересказ событий минувших выходных.
Предыстория
С
Сначала власти не трогали демонстрантов, но с
Чуть ли ни единственными лидерами на свободе оставались Владимир Некляев и Николай Статкевич. Но первого из них накануне 25 марта
Митинги на День Воли были разрешены в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске чиновники просрочили отведенное законом время на рассмотрение заявки. И только вечером накануне акции предложили организатором акции отпраздновать очередную годовщину БНР в Парке дружбы народов возле площади Бангалор. Оппозиция отказалась от такого варианта. В итоге глава Мингорисполкома Андрей Шорец
25 марта
Разрешенные
В Минске на митинг на площади Бангалор
Когда на запланированном месте несанкционированной акции собралось несколько десятков людей, бойцы ОМОН начали вытеснять их с проспекта Независимости. Некоторых силой затаскивали в автозаки.
Поезда метро не останавливались сразу на трех станциях: «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев» — наземный транспорт также не останавливался в центре, поэтому часть желающих принять участие в митинге собралась на проспекте, в районе БНТУ и площади Якуба Коласа.
В нескольких местах проспект и близлежащие улицы были заблокированы автозаками и ОМОНом со щитами. Жесткие массовые задержания были на всем протяжении проспекта, где митингующих взяли в кольцо.
Более полусотни правозащитников три часа
Задержанными в субботу оказались и многочисленные журналисты — им не помог ни статус, ни редакционные задания, ни обозначение себя всеми возможными способами. Большинство из них в итоге отпустили.
По оценкам правозащитников, к вечеру субботы было известно о б
Некоторые демонстранты попали в больницу с переломами и черепно-мозговыми травмами. В частности, 75-летний морской офицер, бывший депутат Верховного Совета, и правозащитник Валерий Щукин попал в военный госпиталь после гипертонического криза. После задержания он больше двух часов просидел на холодном и мокром асфальте.
В Минске был
Суды над задержанными начнутся в понедельник.
26 марта
Днем в воскресенье во многих городах прошли очередные акции протеста уже в знак солидарности с задержанными накануне. Они тоже закончились задержаниями десятков человек.
С самого утра в центре Минска и в районе Академии наук дежурили автозаки и усиленные наряды милиции.
Около 12 часов дня
Так и вышло. После команды милиции «Задерживаем всех!» к площади подъехало два автозака. ОМОНовцы увезли около двадцати человек. В том числе, правозащитницу Татьяну Ревяко, руководителя «Арт-сядзібы» Павла Белоуса с женой, журналиста Романа Протасевича, поэта Стась Карпов с братом, репортеров телеканала «Белсат» Алексея Минченка и Алеся Залевского.
Правда, многих из них после обеда отпустили, остальных до суда отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.
Десятки человек, в том числе случайных прохожих, в воскресенье были
Европейские и американские политики
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 марта лидеры оппозиции приглашали людей на традиционные акции протеста по случаю Дня Воли. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах,...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии