25 марта лидеры оппозиции приглашали людей на традиционные акции протеста по случаю Дня Воли. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах, в том числе и в Минске, белорусы все равно вышли на улицы. В столице все закончилось силовым разгоном демонстрантов, сотни человек были задержаны. Многих после составления протоколов отпустили домой до суда.

В воскресенье, 26 марта, люди снова вышли на улицы в знак солидарности с задержанными. Но и эти попытки попротестовать милиция подавляла.

TUT.BY сделал краткий пересказ событий минувших выходных.



Фото: Reuters

Предыстория

С 17 февраля по всей стране начали проходить акции протеста против декрета №3. На Марши нетунеядцев люди массово выходили не только в Минске, но и в регионах.

Сначала власти не трогали демонстрантов, но с акции в Молодечно 10 марта начались массовые задержания лидеров оппозиции , активистов и простых участников — всего около трехсот человек. В итоге День Воли многим из них пришлось встречать на «сутках». Одним — за участие в несанкционированных акциях, другим — за подозрение в организации массовых беспорядков .



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Чуть ли ни единственными лидерами на свободе оставались Владимир Некляев и Николай Статкевич. Но первого из них накануне 25 марта задержали в Бресте . После гипертонического криза он находится в больнице. Где второй, никто не знает до сих пор.

Митинги на День Воли были разрешены в Бресте, Гомеле и Гродно. В Минске чиновники просрочили отведенное законом время на рассмотрение заявки. И только вечером накануне акции предложили организатором акции отпраздновать очередную годовщину БНР в Парке дружбы народов возле площади Бангалор. Оппозиция отказалась от такого варианта. В итоге глава Мингорисполкома Андрей Шорец объявил все массовые акции 25 марта незаконными.

25 марта

Разрешенные митинги в регионах прошли спокойно.

В Минске на митинг на площади Бангалор никто не пришел . Ближе к двум часам дня люди начали собираться в районе Академии наук. На подходах дежурили сотрудники милиции. Всем, кто останавливался у площадки возле НАН правоохранители рекомендовали уходить домой. Тех, кто отказывался, уводили в автозаки.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Когда на запланированном месте несанкционированной акции собралось несколько десятков людей, бойцы ОМОН начали вытеснять их с проспекта Независимости. Некоторых силой затаскивали в автозаки.

Поезда метро не останавливались сразу на трех станциях: «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Парк Челюскинцев» — наземный транспорт также не останавливался в центре, поэтому часть желающих принять участие в митинге собралась на проспекте, в районе БНТУ и площади Якуба Коласа.

В нескольких местах проспект и близлежащие улицы были заблокированы автозаками и ОМОНом со щитами. Жесткие массовые задержания были на всем протяжении проспекта, где митингующих взяли в кольцо.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Окончательная «зачистка» произошла около 15.30, через полтора часа после начала акции, когда из колонны, которая двигалась к Октябрьской площади, стали выдергивать людей. Также задерживали всех выходящих из подземного перехода на площади Победы.

Более полусотни правозащитников три часа продержали в РУВД.

Задержанными в субботу оказались и многочисленные журналисты — им не помог ни статус, ни редакционные задания, ни обозначение себя всеми возможными способами. Большинство из них в итоге отпустили.

По оценкам правозащитников, к вечеру субботы было известно о б олее 700 задержанных во время акции. К вечеру людей стали выпускать из РУВД: одних до суда после составления протокола, других — просто домой. К утру воскресенья в милиции осталось около сотни задержанных.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Некоторые демонстранты попали в больницу с переломами и черепно-мозговыми травмами. В частности, 75-летний морской офицер, бывший депутат Верховного Совета, и правозащитник Валерий Щукин попал в военный госпиталь после гипертонического криза. После задержания он больше двух часов просидел на холодном и мокром асфальте.

В Минске был задержан британский журналист Филипп Уорвик. После освобождения он рассказал, что его заковали в наручники, били по лицу, не позволяли связаться с посольством. В РУВД одного из районов его продержали шесть часов, теперь он на свободе.

Суды над задержанными начнутся в понедельник.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

26 марта

Днем в воскресенье во многих городах прошли очередные акции протеста уже в знак солидарности с задержанными накануне. Они тоже закончились задержаниями десятков человек.

С самого утра в центре Минска и в районе Академии наук дежурили автозаки и усиленные наряды милиции.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Около 12 часов дня на Октябрьской площади Минска собралось несколько десятков человек . Сотрудники милиции под руководством начальника минского ОМОНа Дмитрия Балабы сначала просили всех разойтись. Мол, никакой акции сегодня не будет. В громкоговоритель собравшихся предупредили о том, что в отношении них может быть применена физическая сила и спецсредства.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так и вышло. После команды милиции «Задерживаем всех!» к площади подъехало два автозака. ОМОНовцы увезли около двадцати человек. В том числе, правозащитницу Татьяну Ревяко, руководителя «Арт-сядзібы» Павла Белоуса с женой, журналиста Романа Протасевича, поэта Стась Карпов с братом, репортеров телеканала «Белсат» Алексея Минченка и Алеся Залевского.

Правда, многих из них после обеда отпустили, остальных до суда отвезли в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Десятки человек, в том числе случайных прохожих, в воскресенье были задержаны и в регионах .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Европейские и американские политики раскритиковали поведение белорусских властей и силовиков. В ответ на это пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик заявил , что действия силовиков в отношении демонстрантов были «абсолютно адекватными», а европейским политикам посоветовали обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.