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Лукашенко улетает на три дня в Туркменистан

28.03.2017 14:03 — Новости Экономики | БДГ  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит 29-31 марта официальный визит в Туркменистан.

Глава государства 30 марта проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес, уделив особое внимание развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов, сообщили в Администрации президента

Планируется, что главы двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане, а 31 марта посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной, и дадут старт работе завода.

Реализация белорусскими специалистами проекта по строительству комбината обсуждалась 28 марта во время рабочей встречи президента с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем.

"Советский Союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти. Но сделали. Значит, технологии у нас солидные. И это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения, но любые полезные ископаемые шахтным способом", - отметил Лукашенко.

В свою очередь Мясникович, который во время недавнего визита в Туркменистан посещал Гарлыкский ГОК, доложил об итогах реализации проекта и возможностях производства.

Напомним, что Беларусь и Туркменистан договорились о совместной разработке Гарлыкского калийного месторождения в Туркменистане и строительстве там под ключ горно-обогатительного комбината в 2009 году. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит 29-31 марта официальный визит в Туркменистан.

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