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"Руководителем с большой буквы" опять заинтересовались силовики
30.03.2017 16:04 — Новости Экономики | Tut.by
Опытный белорусский управленец Александр Ильянов задержан правоохранительными органами. Об этом TUT.BY сообщили несколько информированных источников. Для него это не первый опыт общения с силовиками.
В 2004 году Александр Ильянов был назначен председателем Белыничского райисполкома. Спустя три года тогдашний губернатор Могилевской области Борис Батура провел собрание актива Белыничского района, на котором объявил об отставке председателя райисполкома, в связи с поступком, противоречащим нормам морали,
В конце 2010 года Александр Ильянов возглавил «Племптицезавод «Белорусский» в Заславле. Спустя полгода журналисты газеты «
— Александр Николаевич не просто организатор-администратор, а руководитель с большой буквы. Ему пришлось за время своей трудовой деятельности не раз показывать, как нужно работать. В его послужном списке значатся как рядовые должности, так и руководящие. В том числе должность начальника управления райсельхозпрода Климовичского райисполкома, председателя Белыничского райисполкома. А начинал он работать в одном из сельхозпредприятий Могилевщины зоотехником. Будучи совсем молодым парнем, он вносил настолько значимые предложения по усовершенствованию своей отрасли, что через некоторое время, его, 26-летнего специалиста с дипломом зоотехника назначили на должность руководителя одного из передовых колхозов. Менее чем через полгода производственные показатели его были значительно улучшены. И таких примеров можно приводить сколь угодно много, — характеризовал Ильянова Игорь Бондарев, который работал в его команде много лет.
По словам Бондарева, Ильянов требует от персонала «профессионально и качественно выполнять свои трудовые обязанности». Некоторым в «Племптицезаводе «Белорусский» это пришлось не по нраву. И их места заняли те, кто доказал, что умеет работать, говорил Бондарев.
Последнее публично упоминание об Ильянове датировано осенью прошлого года. Он, будучи председателем наблюдательного совета «Приозерское-Агро»,
Недавно Александр Ильянов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
«Его порекомендовали нам пару лет назад. Был консультантом. Он, конечно, эмоциональный человек, но довольно грамотный специалист. Возникшие к нему вопросы с деятельностью нашей компании не связаны», — заверил TUT.BY председатель наблюдательного совета «Туровского молочного комбината» Игорь Чернявский.
На «Приозерском-Агро» сказали, что Александр Ильянов «находится в отпуске». Там не стали отвечать на вопрос, когда он ушел в отпуск и когда вернется.
Получить информацию в правоохранительным органах пока не удалось.
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На "Приозерском Агро" сказали, что Александр Ильянов "находится в отпуске". Там не стали отвечать на вопрос, когда он ушел в отпуск и когда вернется.
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