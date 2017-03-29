Опытный белорусский управленец Александр Ильянов задержан правоохранительными органами. Об этом TUT.BY сообщили несколько информированных источников. Для него это не первый опыт общения с силовиками.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В 2004 году Александр Ильянов был назначен председателем Белыничского райисполкома. Спустя три года тогдашний губернатор Могилевской области Борис Батура провел собрание актива Белыничского района, на котором объявил об отставке председателя райисполкома, в связи с поступком, противоречащим нормам морали, писали местные СМИ. Впрочем, по данным журналистов, чиновник отделался испугом и относительно быстро вышел на свободу.

В конце 2010 года Александр Ильянов возглавил «Племптицезавод «Белорусский» в Заславле. Спустя полгода журналисты газеты « Прысталічча » увидели первые положительные результаты ведения хозяйства новой администрацией. Преобразования начались как с наведения порядка, благоустройства территорий, так и с забот о многочисленном и хлопотном поголовье птиц и КРС, повышения культуры земледелия. Вскоре «Белорусский» получил прирост урожайности зерновых и зернобобовых культур на один балло-гектар 47 кг и обеспечившее темп роста валовой продукции сельского хозяйства 112,3%, а руководитель получить заслуженную награду.

— Александр Николаевич не просто организатор-администратор, а руководитель с большой буквы. Ему пришлось за время своей трудовой деятельности не раз показывать, как нужно работать. В его послужном списке значатся как рядовые должности, так и руководящие. В том числе должность начальника управления райсельхозпрода Климовичского райисполкома, председателя Белыничского райисполкома. А начинал он работать в одном из сельхозпредприятий Могилевщины зоотехником. Будучи совсем молодым парнем, он вносил настолько значимые предложения по усовершенствованию своей отрасли, что через некоторое время, его, 26-летнего специалиста с дипломом зоотехника назначили на должность руководителя одного из передовых колхозов. Менее чем через полгода производственные показатели его были значительно улучшены. И таких примеров можно приводить сколь угодно много, — характеризовал Ильянова Игорь Бондарев, который работал в его команде много лет.

По словам Бондарева, Ильянов требует от персонала «профессионально и качественно выполнять свои трудовые обязанности». Некоторым в «Племптицезаводе «Белорусский» это пришлось не по нраву. И их места заняли те, кто доказал, что умеет работать, говорил Бондарев.

Последнее публично упоминание об Ильянове датировано осенью прошлого года. Он, будучи председателем наблюдательного совета «Приозерское-Агро», рассказывал журналистам о достижениях своего сельскохозяйственного предприятия, которое является сырьевой «дочкой» «Туровского молочного комбината». Под руководством Ильянова старые фермы частично реконструировали и построили новые на 1000 голов. «Не хуже, чем в Минске!» — хвастался он. На 2017 год Ильянов вынашивал планы строительства молочно-товарной фермы в деревне Дуброва на 800 голов.

Недавно Александр Ильянов был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

«Его порекомендовали нам пару лет назад. Был консультантом. Он, конечно, эмоциональный человек, но довольно грамотный специалист. Возникшие к нему вопросы с деятельностью нашей компании не связаны», — заверил TUT.BY председатель наблюдательного совета «Туровского молочного комбината» Игорь Чернявский.

На «Приозерском-Агро» сказали, что Александр Ильянов «находится в отпуске». Там не стали отвечать на вопрос, когда он ушел в отпуск и когда вернется.

Получить информацию в правоохранительным органах пока не удалось.