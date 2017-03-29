В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Отопление с помощью тепловых насосов признано самой выгодной экономической моделью По данным Министерства энергетики России, отопление с помощью теплового насоса в 1 2-2,5 раза выгоднее эксплуатации наиболее эффективной, то есть газовой, котельной....

По данным Министерства энергетики России, отопление с помощью теплового насоса в 1 2-2,5 раза выгоднее эксплуатации наиболее эффективной, то есть газовой, котельной. Кроме того, это экологически чистый и безопасный источник энергии, который может применяться на объектах практически любого типа, на порядок повышает их энергонезависимость и нетребователен в эксплуатации. Неудивительно, что бизнес и частные потребители все чаще выбирают тепловые насосы, предпочитая их традиционным источникам энергии. На первый взгляд может показаться, что стоимость такого решения выше, чем, например, газового или электрического котла. Однако будет ошибкой оценивать инвестиции, исходя только из первоначальных затрат на оборудование. Все чаще коммерческие предприятия при планировании своей финансовой деятельности оперируют таким понятием, как стоимость владения оборудованием, или LCC, стоимость жизненного цикла.Этот интегральный показатель отражает суммарный объем затрат на приобретение оборудования, его эксплуатацию в течение всего срока службы, а также учитывает расходы на топливо и электроэнергию. При оценке сроков окупаемости решения и оборачиваемости средств, особенно заемных, такой подход дает куда более реальную картину, чем простая оценка первоначальной сметной стоимости. И тепловые насосы здесь показывают наилучший результат, комментирует Михаил Иванов, региональный руководитель технической службы компании Viessmann.В качестве примера эксперт приводит опыт санатория Нижне-Ивкино в Кирове, где был реализован проект системы теплоснабжения на базе теплового насоса Vitocal 300-G мощностью 58,9 киловатт, работающего на низкопотенциальном тепле сточных вод. Это решение стало альтернативой отоплению с помощью электрокотлов и позволило сэкономить 75 процентов эксплуатационных затрат.Первоначальные инвестиции в проект составили около 1,6 миллиона рублей, но зато уже в первый же отопительный сезон экономия электроэнергии достигла 125 тысяч киловатт-часов, или почти 370 тысяч рублей в денежном эквиваленте. Таким образом, полная окупаемость установленного в санатории геотермального теплового насоса составляет примерно четыре года. Этот проект мы считаем предметом своей особой гордости, рассказывает Борис Иванов, генеральный директор осуществлявшей проектирование и монтаж компании Балтекс СПб. Строительство и Реновации.Насос Vitocal 300-G получает тепло из грунта или грунтовых вод и может применяться как при новом строительстве, так и в проектах модернизации. В зависимости от местных условий силовая установка конфигурируется в качестве рассольно-водяного теплового насоса для использования грунтового тепла или водо-водяного теплового насоса для отбора тепла грунтовых вод.Автоматизированная система управления агрегатом имеет простой и интуитивно понятный графический интерфейс и предусматривает возможность дифференцированного расчета энергетического баланса, принимаемого ведомствами по выделению субсидий, добавляет Михаил Иванов.Еще один подобный проект специалисты компании "Балтекс СПб реализовали в Республике Карелия, где с помощью тепловых насосов малой мощности Vitocal 222-G мощностью 7,8 киловатт каждый было организовано отопление двух коттеджей базы отдыха 13-й кордон.www.viessmann.ru