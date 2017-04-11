МИНСК, 11 апр — Sputnik. Выступая во вторник перед коллективом предприятия "Речицадрев" президент Беларуси Александр Лукашенко вспомнил о недавнем задержании директора "Ивацевичдрева" Владимира Шульги и его сына.

КГБ Беларуси объявил на минувшей неделе о вскрытой коррупционной схеме гендиректора ОАО "Ивацевичдрев" Владимира Шульги и его сына . По делу были задержаны три человека, следствие оценивает нанесенный предприятию ущерб в 225 тысяч евро.

Глава государства заметил, что на Шульгу-старшего ему была представлена целая папка материалов, в которых говорилось о том, с кем тот встречался и как делил деньги.

"Это сверх наглости. Человеку один раз простили. Пуля пролетела возле уха. Отправили на завод — иди, работай на результат. Он начал воровством заниматься. Сам сел и сына посадил. И сколько еще пойдет за ним. И прощения не будет", — сказал белорусский лидер в эфире телеканала ОНТ.

Лукашенко отметил: уже завтра коллективу "Ивацевичдрева" представят нового директора. Задачи для него и всего директорского корпуса ведущих предприятий концерна "Беллесбумпром" остаются прежними.

Экс-директор концерна "Беллесбумпром" Владимир Шульга был снят с должности в 2012 году после проверки Госконтроля, обнаружившего значительные нарушения в работе организации. Позже Шульга был назначен руководителем "Ивацевичдрева".