МИНСК, 13 апр — Sputnik. На Высшем Евразийском экономическом совете лидеры ЕАЭС должны решить многие экономические вопросы, в том числе снятие барьеров в вопросах экспорта.



© Фото: пресс-служба правительства/ Сабыр Аильчиев Высший Евразийский экономический совет: Лукашенко прилетел в Бишкек

"Я увидел, что здесь на рынке есть наши белорусские товары, продукты питания, но прямым путем сюда они практически не попадают, это в основном наши товары, которые приходят из Казахстана. Поэтому у нас есть планы открыть торговый дом, белорусский, который бы продавал нашу продукцию", — сообщил посол Беларуси в Кыргызстане Виктор Денисенко в эфире телеканала ОНТ.

Также белорусский дипломат рассказал, что потенциальное создание совместных производств на льготных условиях, возможности потом использование общего экономического пространства с выходом этой продукции на рынки стран ЕС — это очень перспективно.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 14 апреля в Бишкеке, также в столице Кыргызстана пройдет неформальный саммит ОДКБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже прибыл в столицу Кыргызстана.