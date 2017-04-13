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Посол: белорусские товары попадают в Кыргызстан из Казахстана
13.04.2017 21:32 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 апр — Sputnik. На Высшем Евразийском экономическом совете лидеры ЕАЭС должны решить многие экономические вопросы, в том числе снятие барьеров в вопросах экспорта.
© Фото: пресс-служба правительства/ Сабыр Аильчиев
"Я увидел, что здесь на рынке есть наши белорусские товары, продукты питания, но прямым путем сюда они практически не попадают, это в основном наши товары, которые приходят из Казахстана. Поэтому у нас есть планы открыть торговый дом, белорусский, который бы продавал нашу продукцию", — сообщил посол Беларуси в Кыргызстане Виктор Денисенко в эфире телеканала ОНТ.
Также белорусский дипломат рассказал, что потенциальное создание совместных производств на льготных условиях, возможности потом использование общего экономического пространства с выходом этой продукции на рынки стран ЕС — это очень перспективно.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 14 апреля в Бишкеке, также в столице Кыргызстана пройдет неформальный саммит ОДКБ. Президент Беларуси Александр Лукашенко уже прибыл в столицу Кыргызстана.
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Беларусь планирует открыть в Кыргызстане торговый дом, который напрямую будет реализовывать отечественную продукцию.
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