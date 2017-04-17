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Министр ЕЭК: единого мнения по проблеме сертификатов на быттехнику нет

18.04.2017 12:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии обсуждают проблему, связанную с блокированием российской таможней оформления сложнобытовой техники с сертификатами соответствия нероссийского образца, но еще не пришли к единому мнению, заявила Sputnik член коллегии ЕЭК — министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Карине Минасян.

Министр ЕЭК: единого мнения по проблеме сертификатов на быттехнику нет
© Sputnik Игорь Зарембо
ЕЭК ждет, что РФ вскоре решит проблему с нероссийскими сертификатами

Как ранее сообщал Sputnik, недавно международные производители сложнобытовой техники заявили о проблеме с таможенной очисткой грузов на российской таможне. По их словам, это связано с тем, что программное обеспечение электронного декларирования ФТС РФ признает сертификаты соответствия единой формы, выданные только в России. Таким образом, выданные в других странах Союза документы российская таможня не принимает и отправляет эти грузы на другую процедуру оформления. Это создает проблемы с перемещением грузов.

"Сейчас обсуждается вопрос требования Федеральной таможенной службой сертификатов технического соответствия на некоторые товары только российского образца. Мы смотрим внимательно на юридическую и практическую стороны этого вопроса", — сказала Минасян.

По ее словам, все заинтересованные министерства и ведомства, а также члены Коллегии ЕЭК собирались уже несколько раз, чтобы обсудить возникшую проблему. В ходе этих встреч говорилось и о том, что делать бизнесу, если окажется, что решение ФТС РФ правомочно.

"На сегодняшний день пока идут обсуждения, они непростые, однозначного ответа еще нет. Нет единого мнения и у нас в Коллегии", — сказала министр.

Ранее в ЕЭК признали, что страны ЕАЭС, за исключением России, столкнулись с такой проблемой. Этот вопрос рассматривался на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию. Оказалось, трудности при прохождении таможенного оформления на российской границе возникли у многих государств Евразийского экономического союза.

По итогам заседания Комиссия сообщила правительству РФ о проблемах у импортеров бытовой техники, а также обратилась в Минэкомразвития России. В этом обращении ЕЭК попросила созвать совещание, чтобы выработать позицию российских властей по этому вопросу. При этом в ЕЭК подчеркнули, что нормы технического регулирования при выполнении таможенных процедур необходимо выполнять.

Ранее также сообщалось, что Беларусь и Армения уже направили в ЕЭК запросы, в которых просят разъяснить сложившуюся ситуацию и оценить, насколько правомерны действия ФТС РФ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Коллегии пока не готовы сказать, является ли требование ФТС РФ правомочным, и что в этой связи делать бизнесу.

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