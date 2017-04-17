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Белнефтехим подтвердил постепенное увеличение поставок нефти из России

18.04.2017 16:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 апр — Sputnik. Российские нефтяные компании и АК "Транснефть" постепенно наращивают поставки нефти в республику, сообщили Sputnik в концерне "Белнефтехим".

Белнефтехим подтвердил постепенное увеличение поставок нефти из России
© Sputnik Сергей Ермохин
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В минувший четверг, после погашения Минском газового долга перед Газпромом, белорусская делегация в Москве подписала три протокола, в том числе протокол, регулирующий отношения в нефтяной сфере. По этому документу, поставки нефти в Беларусь должны составить 24 миллиона тонн нефти в год до конца 2024 года. Кроме того, с Беларуси снимается обязанность по поставке на российский рынок высокооктановых бензинов.

"Восстановление плановых объемов прокачки нефти началось еще в пятницу. Но этот процесс не быстрый, он зависит от формирования заявок белорусской стороны и перенаправления на Беларусь ресурсов российскими компаниями", — сказали в концерне.

Там проинформировали, что на данный момент суточный объем поставок нефти в Беларусь еще не достиг того уровня, который характерен для годового объема в 24 миллиона тонн.

"Но процесс этот идет, идет оформление заявок и увеличение объемов прокачки", — подчеркнули в концерне.

Как ранее сообщалось, во втором квартале Беларусь получит из РФ  шесть миллионов тонн нефти, что на два миллиона тонн больше, чем в первом квартале.

Оставшиеся 14 миллионов тонн нефти будут равномерно распределены на третий и четвертый кварталы.

Из суммарного объема в 24 миллиона тонн нефти в год белорусские НПЗ, согласно договоренностям с РФ, смогут переработать 18 миллионов тонн. Еще 6 миллионов тонн республика будет использовать несколько иначе — пока нет окончательной ясности, как именно. В то же время в правительстве РФ подчеркивают, что реэкспортом нефти Беларусь заниматься не будет.

Пошлины от поставок за пределы таможенной территории ЕАЭС этих шести миллионов тонн нефти будут оставаться в бюджете Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Постепенное увеличение поставок началось еще в минувшую пятницу. В концерне отмечают, что прокачка увеличивается постепенно, с учетом формирования заявок.

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