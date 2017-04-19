В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Процесс консолидации на оконном рынке набирает обороты Компания Schüco приняла участие в 13-ом Международном форуме производителей светопрозрачных конструкций STiS 2017. Мероприятие проходило с 6 по 10 апреля в...

Компания Schüco приняла участие в 13-ом Международном форуме производителей светопрозрачных конструкций STiS 2017. Мероприятие проходило с 6 по 10 апреля в Рива-дель-Гарда, Италия, и собрало более 200 специалистов. Центральной темой форума стал этап консолидации игроков отрасли, который за последний год значительно ускорился и увеличил масштабы. Производители обсудили тенденции, которые повлек кризис оконной индустрии. Изменение в восприятии продукта покупателем в связи с повышением востребованности на рынке среднеценового сегмента окон, смена позиций участников рынка и снижение цены в ущерб качеству. Участники изучили опыт кооперирования и слияния оконных производителей в странах Европы и США, а также рассмотрели модели консолидации на российских рынках алкогольной, пищевой и химической промышленности. Представители компаний-застройщиков, которые впервые посетили форум, отметили, что приоритетным является качество строительных материалов. По их оценкам, участники рынка должны отойти от ценовых войн и начать свой путь к созданию продукта, отвечающего всем требованиям современного рынка, вне зависимости от его ценового класса.Такой продукт в сложный для отрасли период возможен лишь при объединении усилий. Пик кризиса уже пройден, но именно сейчас нужно предпринимать действия для формирования нового рынка, комфортного для всех участников, добавляет Станислав Французов, продукт-менеджер департамента ПВХ-систем и фурнитуры Schüco. Мы ориентированы на сотрудничество в области жилого строительства, и наш двадцатилетний опыт работы на российском рынке позволяет предложить как новые строительные решения, так и варианты коллабораций.В рамках встречи с застройщиками специалисты компании Schüco выступили с предложением предоставления высококачественных комплексных решений. Комплексность выражается в возможности создания полной оболочки зданий, включая фасадные конструкции, двери, окна, защитные элементы, встраиваемые фотоэлектрические модули, системы солнцезащиты и вентиляцию.Основными целями форума из года в год являются: выявление и обсуждение путей решения актуальных проблем рынка светопрозрачных конструкций в России, формирование трендов и внедрение новых технологий, установление комфортной бизнес-среды. Участниками STiS 2017 стали лидеры оконного рынка России, Украины и Беларуси, представители инвестиционной команды РОСНАНО, компаний-девелоперов, а также независимые эксперты-экономисты, бизнес-тренеры, инвесторы и предприниматели.www.schueco.ru