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Президент считает Закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким

21.04.2017 14:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко считает коррупцию угрозой внутренней безопасности и предупредил, что многие материалы людей, уличенных в этом преступлении, будут реализованы в ближайшее время.

Президент считает Закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким
© Pixabay
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"От этой борьбы я никогда не отказывался и не откажусь. Поэтому не обижайтесь. Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер. Все громкие задержания санкционированы лично мной. Пощады не будет. Многие материалы еще не реализованы. Они будут в ближайшее время реализованы", — сказал он.

Президент вспомнил о недавнем задержании руководителя ГУПР Мингорисполкома Сергея Барисевича.

"Ваши дети, внуки в школе сидят. То, что вчера не использовали, перемололи, детям на завтра отдали. Где-то не доложили, продали, деньги в конвертах передали ему", — обратился Лукашенко к мэру Минска Андрею Шорцу.

Президент признался, что считает Закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким и радикальным.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко признался, что многие материалы по коррупционерам пока не реализованы, но скоро это будет исправлено.

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