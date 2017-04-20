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Президент считает Закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким
21.04.2017 14:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Глава государства Александр Лукашенко считает коррупцию угрозой внутренней безопасности и предупредил, что многие материалы людей, уличенных в этом преступлении, будут реализованы в ближайшее время.
"От этой борьбы я никогда не отказывался и не откажусь. Поэтому не обижайтесь. Как только мне докладывают хоть один факт с запахом коррупции, немедленно моя санкция на принятие действенных мер. Все громкие задержания санкционированы лично мной. Пощады не будет. Многие материалы еще не реализованы. Они будут в ближайшее время реализованы", — сказал он.
Президент вспомнил о недавнем
"Ваши дети, внуки в школе сидят. То, что вчера не использовали, перемололи, детям на завтра отдали. Где-то не доложили, продали, деньги в конвертах передали ему", — обратился Лукашенко к мэру Минска Андрею Шорцу.
Президент признался, что считает Закон о борьбе с коррупцией недостаточно жестким и радикальным.
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Лукашенко признался, что многие материалы по коррупционерам пока не реализованы, но скоро это будет исправлено.
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