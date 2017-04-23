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Нарушителем воздушного пространства Беларуси оказался легкий самолет гражданина Дании

24.04.2017 16:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Воздушное пространство Беларуси на прошлой неделе нарушил взлетевший из Вильнюсского аэропорта пилотируемый гражданином Дании легкий самолет P46T, сообщили в понедельник BNS руководители предприятий Oro navigacija и Администрации гражданской авиации.

Врио гендиректора Oro navigacija Миндаугас Густис сказал, что взлетевший из Вильнюсского аэропорта самолёт P46T нарушил указанный в полетном плане маршрут — долететь до границы с Беларусью и вернуться.

«Самолет P46T, позывной N600EU, согласно полётному плану летел с тренировочной целью по маршруту Вильнюс — Лаварас — Котовас — Вильнюс. О полете был проинформирован руководитель Минского сектора полётов „Северный“. Пилот не выполнил указанный в полетном плане маршрут и, пролетая над точкой Лаварас, залетел на территорию Беларуси», — отметил Густис.

«Ему незамедлительно было указано развернуться и лететь на территорию Литовской Республики, что и было сделано», — добавил он.

В Беларуси нарушение было зафиксировано 19 апреля в 13.40. Самолет вглубь территории залетел на 8 км, но спустя три минуты развернулся и покинул воздушное пространство этой страны.

«Пилот был один — гражданин Дании. Это был демонстрационный полёт для потенциального покупателя из Литвы. Они летели из Литвы. Как они объяснили, (датчанин) немного заболтался, отмечая преимущества самолета, и нечаянно пролетел», — сказал BNS Шумскас. Белорусские дипломаты в субботу вручили ноту протеста послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу, а глава МИД Линас Линкявичюс журналистам сказал, что Литва даст ответ на эту ноту.

 
Теги: Минск
 
 
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"Как они объяснили, (датчанин) немного заболтался, отмечая преимущества самолета, и нечаянно пролетел", - сказал BNS Шумскас.

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