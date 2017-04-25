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"В отпуске за свой счет". Силовики занялись руководителем "Гродномясомолпрома"

26.04.2017 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Правоохранительные органы взяли в оборот гендиректора «Управляющей компании холдинга «Гродномясомолпром» Александра Кавецкого. Данную информацию TUT.BY подтвердили два источника.

«Насколько известно, там расследуется коррупционная схема. Прошли обыски у Кавецкого и его бывшего подчиненного. Мера пресечения в виде заключения под стражу вроде бы не применялась», — сказал один из собеседников.

Информацию об задержании первых лиц мясомолочной промышленности Гродненской области на минувших выходных распространило «Радыё Рацыя» со ссылкой на свои источники. По их данным, помимо Кавецкого якобы был задержан гендиректор «Слонимского мясокомбината» Павел Макей.

38-летнего Макея, который трудится на «Слонимском мясокомбинате» только два с половиной месяца, мы сегодня застали на рабочем месте. До этой должности он 16 лет проработал на Ошмянском мясокомбинате, пройдя путь от рядового специалиста до заместителя директора по коммерческим вопросам. «Я на работе, жив-здоров. А то, что пишут в интернете, особенно на форумах, меня за выходные вывело из равновесия. Поэтому мне не хочется ничего комментировать, чтобы не было кривотолков», — сказал Павел Макей TUT.BY. По его словам, основная задача директора — обеспечить жизнедеятельность комбината. Сейчас «предприятие работает с прибылью, экспорт растет. Основные показатели выполняются».

Макей сменил у руля «Слонимского мясокомбината» Александра Кавецкого, который ушел на повышение в холдинговую компанию «Гродномясомолпром», объединяющую ряд предприятий Гродненской области. В настоящее время Александр Иванович находится «в отпуске за свой счет», сказали TUT.BY в «Гродномясомолпроме». Работники холдинговой компании говорят, что «проблемы у руководителя вроде были день-два, сейчас с ним работники связывались уже по телефону». «С ним все нормально, в ближайшее время будет на работе», — выразил надежду один из заместителей Кавецкого.

42-летний Александр Кавецкий — уроженец Ошмян, там же окончил школу и местный сельскохозяйственный техникум. После службы в армии учился в Белорусской сельскохозяйственной академии. Трудовая биография началась в Ошмянах: 11 лет работал на мясокомбинате, где прошел должности от экономиста до заместителя директора по коммерческим вопросам, пишет grodno-best.info. Возглавлял Ошмянский сыродельный завод, затем — около 3 лет — Слонимский мясокомбинат. Кавецкий — отец трех сыновей.

Получить комментарий в правоохранительных органах пока не удалось.

 
 
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Правоохранительные органы взяли в оборот гендиректора "Управляющей компании холдинга "Гродномясомолпром" Александра Кавецкого. Данную информацию TUT.BY...

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