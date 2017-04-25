26 апреля после посещения Чернобыльской атомной электростанции президенты Беларуси и Украины направились в агрогородок Лясковичи на территории Беларуси. Лидеры двух стран посетили Свято-Михайловский храм в Лясковичах, где зажгли свечи в память о жертвах чернобыльской аварии. Затем главы государств пообщались с местными жителями, передает пресс-служба белорусского президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время общения Александр Лукашенко отметил, что ситуация в пострадавших от Чернобыля районах улучшается, хотя не обходится без сложностей, трудностей. «Мы озабочены одним — как восстановить жизнь в этих районах», — сказал глава белорусского государства.

«Мы сегодня будем обсуждать наше будущее, как сделать так, чтобы завтра белорусы и украинцы жили лучше. И мы можем это сделать, — сказал белорусский лидер. — С теми проблемами, которые у нас есть, мы справимся».

В пример президент привел успехи в развитии торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, в первые месяцы 2017 года товарооборот между странами увеличился на 40%.

Глава государства также отметил, что Полесье, где сегодня встречаются президенты Беларуси и Украины, является родной землей для народов обеих стран.

«Здесь наши корни, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Объединяет нас эта прекрасная, чудесная, своенравная река — Припять».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

На встрече с журналистами по итогам переговоров президент заявил, что Беларусь и Украина активизируют работу по созданию новых совместных предприятий в различных отраслях экономики.

«Мы договорились по-новому посмотреть на производственную кооперацию, активизировать работу по созданию новых совместных предприятий в самых различных отраслях экономики», — сказал Лукашенко.

Приоритетным должно стать взаимодействие в промышленности, нефтехимическом комплексе, аграрной и транспортно-логистической сферах. «Беларусь готова увеличить поставки в Украину автомобильной и сельскохозяйственной техники, удобрений и стройматериалов. В свою очередь мы заинтересованы в закупках изделий из металла, продукции растениеводства и животноводства», — отметил президент.

Лукашенко и Порошенко обсудили возможности экспорта украинской электроэнергии в Беларусь. Стороны также договорились о расширении присутствия Беларуси на украинском рынке нефтепродуктов.

«Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей», — сказал Порошенко.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Во время переговоров главы государств обсудили конкретные проекты двустороннего партнерства.

«Долгие годы Украина сохраняет за собой статус одного из основных рынков сбыта для белорусских предприятий, а Беларусь является рынком сбыта для украинских товаров. Мы, конечно, еще далеки от прежних показателей, но в 2016 году взаимный торговый оборот вырос более чем на 12% и составил $ 4 млрд», — обратил внимание Лукашенко.

Беларусь — четвертый по значимости торговый партнер Украины. Там успешно работают сборочные производства минских тракторного и автомобильного заводов, акционерных обществ «Гомсельмаш» и «Могилевлифтмаш», осуществляется совместный выпуск коммунальной и пожарной техники.

«Мы договорились, что эти процессы будем поддерживать, будем добиваться большей локализации продукции в Украине, расширять и поддерживать номенклатуру и перечень товаров, которые будем совместно производить», — добавил Лукашенко.

Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему в зоне конфликта.

«В ближайшее время при содействии Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца Беларусь планирует направить гуманитарную помощь населению Украины, проживающему по обе стороны линии разграничения. Поддержим самым необходимым — продуктами и средствами гигиены, — обратил внимание Лукашенко. — Мы будем работать в контакте, чтобы найти самый короткий путь для того, чтобы гуманитарная помощь доходила до людей и по одну сторону, и по другую сторону баррикад».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси и президент Украины по итогам переговоров приняли совместное заявление о необходимости продолжать работу по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Порошенко также сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко принял его приглашение посетить Киев летом, передает телеканал «112 Украина».

«Я хочу подтвердить, что я пригласил глубокоуважаемого господина президента посетить Украину летом этого года с официальным визитом. Я благодарю господина президента, что это приглашение было принято. И теперь уже наши службы, министры, комиссия имеют совершенно четкую дату, под которую надо будет подготовить необходимые для подписания документы, которые будут способствовать расширению нашего сотрудничества», — сказал Порошенко.