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Глава МИД Польши: Финансовая поддержка "Белсата" будет меньше, но достаточной, чтобы выжить

27.04.2017 22:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что министерство не перестанет финансировать телеканал «Белсат», однако объемы поддержки станут меньше. Об этом Ващиковский заявил в интервью газете Rzeczpospolita.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Я не имею ничего общего с „Белсатом“, кроме того, что я один из их доноров. Мы продолжим поддержку. Она будет меньше, но достаточной для того, чтобы выжить», — сказал министр.

По словам главы ведомства, поляки, живущие в Беларуси, просят транслировать TVP Polonia и TVP «Культура», а не «Белсат».

«У нас есть очень противоречивые сведения о влиянии телеканала „Белсат“ на белорусское общество. Поддержка гражданского общества может осуществляться по-другому и более эффективно», — сказал он.

О возможном сокращении финансирования польским МИД телеканала «Белсат» с 17 до 5 млн злотых сообщили в конце прошлого года. По словам директора телеканала, это бы привело к уничтожению телеканала. Белорусское гражданское общество и деятели культуры, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, выступили в поддержку «Белсата». В социальных сетях запустили хештег #белсатжыві. В Минске прошла акция оппозиции с призывом к белорусским властям взять финансирование телеканала на себя. 5 января премьер-министр Польши Беата Шидло заверила директора телеканала, что ему ничего не угрожает и финансирование будет продолжено.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что министерство не перестанет финансировать телеканал "Белсат", однако объемы поддержки станут меньше.

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