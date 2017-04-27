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Глава МИД Польши: Финансовая поддержка "Белсата" будет меньше, но достаточной, чтобы выжить
27.04.2017 22:29 — Новости Экономики | Tut.by
Глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что министерство не перестанет финансировать телеканал «Белсат», однако объемы поддержки станут меньше. Об этом Ващиковский заявил в интервью газете
«Я не имею ничего общего с „Белсатом“, кроме того, что я один из их доноров. Мы продолжим поддержку. Она будет меньше, но достаточной для того, чтобы выжить», — сказал министр.
По словам главы ведомства, поляки, живущие в Беларуси, просят транслировать TVP Polonia и TVP «Культура», а не «Белсат».
«У нас есть очень противоречивые сведения о влиянии телеканала „Белсат“ на белорусское общество. Поддержка гражданского общества может осуществляться по-другому и более эффективно», — сказал он.
О возможном сокращении финансирования польским МИД телеканала «Белсат» с 17 до 5 млн злотых
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Глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщил, что министерство не перестанет финансировать телеканал "Белсат", однако объемы поддержки станут меньше.
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