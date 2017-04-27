Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов, и которое не имеет никаких территориальных претензий. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу «Мир».



Владимир Макей. Фото: Reuters

«Конечно же, мы не можем пройти мимо тех последних шагов, которые предпринял Североатлантический блок в последнее время вблизи наших границ. Я имею в виду размещение нескольких тысяч военнослужащих в Польше и странах Прибалтики, и нескольких десятков танков», — отметил глава МИД.

По его словам, с военной точки зрения, это кардинально ситуацию в военном плане не изменило. Однако он привел аналогию с фразой Чехова, «что ружье, которое висит на стене, когда-нибудь может и выстрелить».

«Нас настораживают подобные действия еще и потому, что в последнее время мы видим усиление воинственной риторики между Востоком и Западом. Я сейчас не буду говорить кто прав, кто виноват. Но мы видим, что очень часто эти обвинения в адрес друг друга не всегда являются обоснованными», — считает Владимир Макей.

Он также привел в пример высказывания представителей граничащих с Беларусью государств-стран НАТО, которые озабочены предстоящими белорусско-российскими учениями «Запад-2017».

«С их точки зрения, эти учения носят агрессивный характер, как будто в результате этих учений планируется нападение на какие-то соседние государства, — отметил министр. — Хочу однозначно сказать. С белорусской стороны ни в отношении никого никогда не исходила угроза и не будет исходить. Мы являемся государством, которое не создает проблемы кому-то, а, наоборот, вносит свой вклад в обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Беларусь — единственное государство на постсоветском пространстве, где не было никаких вооруженных конфликтов. Мы не имеем никаких территориальных претензий друг к другу. Поэтому мы намерены продолжать эту линию и впредь».

Глава МИД подчеркнул, что позиция Беларуси заключается в том, что надо переходить от воинственной риторики, которая может привести нас к скатыванию к временам «холодной войны», к нормальным, дипломатическим методам решения любых проблем, в том числе и в сфере безопасности, военно-политической сфере. Владимир Макей считает, что только таким образом можно разрешить существующие непонимания и озабоченности друг с другом.

«Я буквально пару дней назад прочитал где-то, что Михаил Горбачев назвал нынешнее время возвратом к эпохе „холодной войны“. Но мы должны понимать одно: тогда переход от „холодной“ войны к „горячей“ войне был затруднен или практически невозможен из-за того, что был баланс сил и в мире, и в нашем регионе. Сегодня этого баланса сил нет. В результате какая-то маленькая неосторожность или какие-то непродуманные действия какой-либо из сторон, могут привести к войне „горячей“, что абсолютно недопустимо и было бы абсолютно опасно для нашего региона, да и для мира в целом», — заявил министр.

Владимир Макей убежден, что нужно перестать заниматься обвинительной риторикой в адрес друг друга и стараться выработать вместе те действия, те решения, которые помогут нейтрализовать ситуацию, обеспечить мир и стабильность в регионе.