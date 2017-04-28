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Организаторы разрешенной властями акции 1 мая отказались от ее проведения
29.04.2017 19:10 — Новости Экономики | Tut.by
Организаторы «Марша солидарности», который планировалось провести в столице 1 мая, отказались от мероприятия из-за того, что Мингорисполком разрешил только митинг, запретив шествие. Об этом заявил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, передает
26 апреля Мингорисполком
27 апреля организаторы акции встретились с руководством идеологического управления в Мингорисполкоме. Там они заявили, что не согласны с отказом в проведении шествия, посчитав его немотивированным. В исполкоме пообещали дать официальный ответ, но до конца рабочего дня 29 апреля с представителями оргкомитета никто не связался, рассказал Ярошук.
Поэтому 29 апреля организаторы отправили в горисполком электронное письмо с уведомлением о том, что отказываются от проведения акции 1 мая.
«Без марша митинг выглядит изначально провальным, поэтому мы приняли решение об отзыве заявки на проведении массового мероприятия», — пояснил Ярошук.
Заявку на проведение «Марша солидарности» оргкомитет, в который входят представители БКДП, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», движения «За Свободу», организационных комитетов по созданию партии БХД, Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея»,
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29 апреля организаторы отправили в горисполком электронное письмо с уведомлением о том, что отказываются от проведения акции 1 мая.
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