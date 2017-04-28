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Организаторы разрешенной властями акции 1 мая отказались от ее проведения

29.04.2017 19:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Организаторы «Марша солидарности», который планировалось провести в столице 1 мая, отказались от мероприятия из-за того, что Мингорисполком разрешил только митинг, запретив шествие. Об этом заявил председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук, передает БелаПАН.

26 апреля Мингорисполком разрешил провести 1 мая митинг в парке Дружбы народов. Однако в шествии от Академии наук до площади Бангалор отказал. Мингорисполком в своем решении сослался на статью закона о массовых мероприятиях, где запрещается проведение массовых мероприятий в одном и том же месте или по одному и тому же маршруту следования.

27 апреля организаторы акции встретились с руководством идеологического управления в Мингорисполкоме. Там они заявили, что не согласны с отказом в проведении шествия, посчитав его немотивированным. В исполкоме пообещали дать официальный ответ, но до конца рабочего дня 29 апреля с представителями оргкомитета никто не связался, рассказал Ярошук.

Поэтому 29 апреля организаторы отправили в горисполком электронное письмо с уведомлением о том, что отказываются от проведения акции 1 мая.

«Без марша митинг выглядит изначально провальным, поэтому мы приняли решение об отзыве заявки на проведении массового мероприятия», — пояснил Ярошук.

Заявку на проведение «Марша солидарности» оргкомитет, в который входят представители БКДП, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», движения «За Свободу», организационных комитетов по созданию партии БХД, Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея», подал 13 апреля.

 
 
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29 апреля организаторы отправили в горисполком электронное письмо с уведомлением о том, что отказываются от проведения акции 1 мая.

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