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Потенциал Беларуси представлен на экономическом форуме в Италии
04.05.2017 11:26 — Новости Экономики | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потенциал Беларуси представлен на белорусско-итальянском экономическом форуме, который прошел 3 мая в Милане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.Во время пленарной сессии белорусская сторона представила потенциал страны и преимущества работы на территории Беларуси. Перед участниками форума выступили представители руководства торгового агентства "ИЧЕ", Национальной итальянской конфедерации ремесленников, малых и средних предприятий CNA, Финансового общества по продвижению экономических отношений со странами Восточной Европы Finest S.p.A., агентства по страхованию экспортных кредитов "САЧЕ".В рамках форума были проведены две тематические сессии, посвященные банковскому, инвестиционному, промышленному, а также территориальному сотрудничеству. Всего в мероприятии приняло участие более 140 человек. "На полях форума состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Бенедетто Делла Ведова", - проинформировали в пресс-службе. Стороны обсудили промежуточные итоги договоренностей, достигнутых по итогам заседания белорусско-итальянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, наметили перспективные направления взаимодействия. Евгений Шестаков встретился также с президентом Финансового общества по продвижению экономических отношений со странами Восточной Европы Finest S.p.A. Мауро Дель Савио, президентом представительства Всеобщей конфедерации итальянской промышленности в регионе Ломбардия "Конфиндустрия Ломбардия" Альберто Риболла. Рассмотрены перспективы развития сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, добавили в МИД.Белорусско-итальянский экономический форум "Расширяем возможности для сотрудничества" был приурочен к 25-летней годовщине установления дипломатических отношений между Беларусью и Италией. Белорусскую делегацию на форуме возглавил Евгений Шестаков, итальянскую - Бенедетто Делла Ведова.В состав делегации Беларуси также вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов, руководство Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, Национального агентства инвестиций и приватизации, Белорусской торгово-промышленной палаты, ОАО "Белагропромбанк", СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", СЭЗ "Витебск", представители СЭЗ "Брест", "Гродноинвест".-0-
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Во время пленарной сессии белорусская сторона представила потенциал страны и преимущества работы на территории Беларуси.
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