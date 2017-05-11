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Убыток компании Чижа составил 20 млн долларов
12.05.2017 16:03 — Новости Экономики | БДГ
Арест известного бизнесмена Юрия Чижа серьезно подорвал финансовое положение его компании.
Как свидетельствует отчетность компании, размещенная на
В аудиторском заключении, которое подготовило ООО «ЮЭйчУай БизнесКоллегия», говорится, что существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности может оказать вынесение решения по материалам проверки ООО «Трайпл», проведенной в 2016 году Комитетом государственного контроля за период с 1 января 2008 года по 30 июня 2016 года, сообщают
«До настоящего времени решение по проверке не вынесено. Указанный факт свидетельствует о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «Трайпл» продолжать свою деятельность непрерывно», — отмечается в аудиторском заключении, подписанном 28 апреля 2017 года.
Как пояснили в ООО «ЮЭйчУай БизнесКоллегия», если по материалам проверки Комитет госконтроля наложит на «Трайпл» большие штрафные санкции, то это может оказать существенное влияние на работу компании.
Напомним, осенью прошлого года Юрий Чиж неожиданно был арестован,
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Арест известного бизнесмена Юрия Чижа серьезно подорвал финансовое положение его компании.
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