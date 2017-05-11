Убыток компании Чижа составил 20 млн долларов

Арест известного бизнесмена Юрия Чижа серьезно подорвал финансовое положение его компании.

Как свидетельствует отчетность компании, размещенная на Едином портале финансового рынка , по итогам прошлого года ООО «Трайпл» увеличило выручку с 17,1 до 30,9 млн рублей, но зафиксировала чистый убыток в 38,8 млн рублей, хотя в 2015 году сработала с чистой прибылью в 2,9 млн рублей. Основная экономическая деятельность компании - указана реализация проектов, связанных со строительством зданий.

В аудиторском заключении, которое подготовило ООО «ЮЭйчУай БизнесКоллегия», говорится, что существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности может оказать вынесение решения по материалам проверки ООО «Трайпл», проведенной в 2016 году Комитетом государственного контроля за период с 1 января 2008 года по 30 июня 2016 года, сообщают Naviny.by .

«До настоящего времени решение по проверке не вынесено. Указанный факт свидетельствует о наличии существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ООО «Трайпл» продолжать свою деятельность непрерывно», — отмечается в аудиторском заключении, подписанном 28 апреля 2017 года.

Как пояснили в ООО «ЮЭйчУай БизнесКоллегия», если по материалам проверки Комитет госконтроля наложит на «Трайпл» большие штрафные санкции, то это может оказать существенное влияние на работу компании.