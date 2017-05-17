Спор с сертификатами ЕАЭС погашен. Но недоверие к российской таможне сохранилось

Российские таможенники обязаны принимать сертификаты ЕАЭС при автоматической регистрации таможенных деклараций независимо от того, в какой стране союза они были выданы. Такое решение принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 17 мая. Но, по словам участников рынка, сейчас многое будет зависеть от того, как это будет исполнять Федеральная таможенная служба России.





Напомним, с февраля текущего года ФТC РФ не принимает документы об оценке соответствия продукции требованиям единых технических регламентов Таможенного союза, выданные и зарегистрированные в Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане, при таможенном декларировании товаров при пересечении таможенной границы России.

На прошлой неделе Госстандарт Беларуси заявил , что ФТС РФ нарушает договоренности и пригрозил принятием ответных мер. В Минске также сказали, что проект решения Совета ЕЭК от 28 апреля 2017 г. по данному вопросу «не позволяет оперативно решить возникшую проблему». Госстандарт Беларуси направил свой вариант решения (копия есть у TUT, BY), убрав двоякость трактовок в части прав «уполномоченных организаций» и всяческие «запреты и ограничения».

На заседании Совета ЕЭК 17 мая принято решение о том, что таможенные органы стран Евразийского экономического союза «должны обеспечивать принятие единых документов об оценке соответствия, которые выданы в любых государствах ЕАЭС, и выпуск в обращение на территорию Союза товаров третьих стран с такими документами».

Вице-премьеры стран ЕАЭС поручили таможенным органам проработать вопрос взаимодействия с уполномоченными структурами, ведущими национальные сегменты единых реестров. Это позволит своевременно получать информацию о наличии документов об оценке соответствия товаров третьих стран, выпускаемых в обращение, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

«Наши инициативные предложения нашли свое отражение на Cовете ЕЭК. Мы надеемся, что ситуация будет решена», — сказали сегодня TUT.BY в Госстандарте Беларуси.

Простои бизнесу обходятся дорого

Впрочем, у участников рынка пока не такие радужные ожидания. Они говорят, что многое будет зависеть от поведения российской таможни. Сложности они видят при проверке деклараций. Без единой базы данных невозможно автоматически проверить подлинность сертификатов, выданных в странах ЕАЭС. Компаниям придется подтверждать документы, а на этой уйдет время. «Было совещание с участием [первого вице-премьера РФ Игоря] Шувалова и [российские] таможенники говорили, что проверяют лишь выборочно, потому что резко увеличилось количество сертификатов, выданных за пределами России. Но выборочная часть — это небольшая доля. В российском правительстве не могут запретить таможенникам выполнять свои функции по обеспечению поставок безопасной продукции», — говорит информированный собеседник.

По его словам, многие иностранные компании получают сертификаты в Беларуси, а не в России, потому что «здесь качественнее и дешевле». Плюс в России по некоторым товарам не было аккредитованных лабораторий. Поэтому приходилось ехать в Казахстан.

Февральское решение ФТС перекроило рынок. Сложившаяся ситуация принуждала импортеров и изготовителей стран ЕАЭС к прохождению процедур оценки соответствия в органах по сертификации России и, соответственно, отказу от услуг органов по сертификации других стран ЕАЭС. Но вот качество выданных российских сертификатов поставили под сомнение в Беларуси. Их выписывали «на коленях под любой заказ», сказали в Госстандарте Беларуси.

Бизнесу простои на таможне обходятся дорого. Решить проблему может единая база данных реестра стран союза. Но когда будет создан такой реестр — не ясно. Сейчас единый реестр сертификатов есть на уровне ЕЭК, но комиссия не несет ответственность за полноту и достоверность данных в нем. По словам представителя ЕЭК, единая система, возможно, со временем будет создана. Пока же лучше получать сертификаты в России, написала 17 мая газета « Ведомости ».

Госстандарт намерен дать отпор небезопасной продукции

С проблемами при электронном декларировании импорта в феврале столкнулись поставщики разных товаров, но в первую очередь электроники. Сегодня на пресс-конференции в Минске начальник отдела государственного надзора и контроля Госстандарта Игорь Буссель заявил, что в результате проверок в январе-апреле установлено, что более 60% проверенной импортной электротехнической продукции не соответствует требованиям технических регламентов ЕАЭС. Госстандартом также выданы предписания о запрете ввоза в страну 52 наименований небезопасной продукции (светильники, лампы и электрические гирлянды, кабельная продукция, сетевые зарядные устройства и др.). Прекращено действие на территории Беларуси 29 необоснованно выданных или зарегистрированных документов о подтверждении соответствия Таможенного союза.

Буссель также проинформировал, что для того чтобы переломить негативную ситуацию с электротехникой на рынке страны, Госстандартом были подготовлены и направлены соответствующие предложения в Совет Министров, которые уже одобрены. В частности, планируется предусмотреть в Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси, дополнительный раздел, который будет включать фотографии опасной продукции. Предложено также не допускать к торгам на «Белорусской универсальной товарной бирже» производителей и поставщиков, продукция которых включена в данный реестр; при неоднократном (два и более раз в течение календарного года) выявлении опасной продукции, запрещать ввоз всей продукции данного изготовителя в Беларусь до устранения причин, повлекших данные нарушения. Сведения о выявленной несоответствующей продукции будут активно освещаться в СМИ.

Кроме того, Госстандарт планирует обратиться в Министерство антимонопольного регулирования и торговли с предложением провести ряд встреч с крупнейшими сетевыми ритейлерами электротехнической продукции, чтобы принять совместные решения по значительному снижению нарушений в отношении данных изделий.