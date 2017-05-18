Три белорусских сахарных завода признаны лучшими в ЕАЭС

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских сахарных завода признаны лучшими в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Дипломами 1-й степени конкурса "Лучший сахарный завод Евразийского экономического союза 2016 года" награждены ОАО "Скидельский сахарный комбинат", ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" и ОАО "Городейский сахарный комбинат".

Итоги конкурса были подведены во время технологического семинара производителей сахара стран ЕАЭС "Клуб технологов 2017". Организатором конкурса выступает Ассоциация сахаропроизводителей государств - участниц Таможенного союза.

IV Технологический семинар производителей сахара стран ЕАЭС "Клуб технологов 2017" проходит в Минске 18-19 мая. Это ежегодное отраслевое мероприятие, участниками которого являются ведущие специалисты сахарных заводов, технологи, представители компаний-производителей упаковочных материалов и оборудования для сахарных заводов. На семинаре обсуждаются такие вопросы, как экология в сахарном производстве, ресурсосбережение и повышение производительности предприятий сахарной отрасли, новинки оборудования и технологий, новации в стандартизации. В этом году в форуме принимают участие около 300 специалистов из 14 стран мира, среди которых Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Польша, Чехия, Германия.-0-