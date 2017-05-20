Что вытянуло белорусский экспорт: молочка обгоняет признанных лидеров

Заметный, почти на четверть, рост экспорта товаров в первом квартале обеспечили сразу несколько товарных позиций. Самые внушительные результаты, несмотря на периодические обострения проблем с Россией , показали молокопереработчики, уже заметно перекрывающие объемы экспорта оружия .



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как сообщает Белстат, поставки за пределы Беларуси молока и молочных продуктов в первом квартале выросли на 42,4% до 525,1 млн долларов. И хотя основным рынком сбыта по-прежнему остается Россия (экспорт сюда составил 491,6 млн долларов), растут эти поставки медленнее — плюс 38,4% за квартал. Среди стран, куда Беларусь экспортировала молочки более чем на 1 млн долларов, по итогам января-марта оказались Грузия (2 млн долларов), Китай, и Турция.

На 30% в первом квартале вырос экспорт калийных удобрений, достигнув в денежном выражении 531,4 млн долларов, то есть совсем немного обойдя молочников. В натуральном выражении поставки хлоркалия выросли на 58,8%.

Заметно оживились в начале года поставки за пределы страны грузовой техники. Экспорт вырос на 67,4% до 202,4 млн долларов. В том числе в Россию продано грузовиков на 158,1 млн долларов, В Украину — на 13,8 млн.

На 20% в январе-марте вырос экспорт тракторов (116,1 млн долларов), на 43,7% — черных металлов (165,9 млн долларов), на 58,9% — лекарств (на 48 млн долларов).

Безусловным лидером прироста стали битумные смеси. Экспорт по этой позиции вырос до 115,7 млн долларов в первом квартале против 300 тыс долларов за аналогичный период прошлого года. Основной объем реализован в Нидерланды и Великобританию.

Среди ключевых позиций экспорта снижение в начале года показали нефтепродукты — минус 6,2%. Объем поставок составил 1,1 млрд долларов.