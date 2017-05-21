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Молоко – в лидерах белорусских поставок за рубеж

22.05.2017 12:35 — Новости Экономики | БДГ  
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Заметный, почти на четверть, рост экспорта товаров Беларуси в первом квартале 2017 года обеспечили сразу несколько товарных позиций. Самые внушительные результаты показали молокопереработчики.

Так, поставки за пределы Беларуси молока и молочных продуктов в первом квартале выросли на 42,4%, до 525,1 млн долларов. Основным рынком было Россия, куда было поставлено продукции на 491,6 млн долларов (рост на 38,4% за квартал). Кроме того, Беларусь поставила «молочки» более чем на 1 млн долларов в Грузию (2 млн долларов), Китай и Турцию, передает TUT.by.

На 30% за январь-март вырос экспорт калийных удобрений. Он составил 531,4 млн долларов, совсем немного обойдя молочников. В натуральном выражении поставки хлоркалия выросли на 58,8%.

Поставки грузовой техники выросли на 67,4%, до 202,4 млн долларов. В Россию продано грузовиков на 158,1 млн долларов, в Украину — на 13,8 млн.

На 20% вырос экспорт тракторов (116,1 млн долларов), на 43,7% — черных металлов (165,9 млн долларов), на 58,9% — лекарств (на 48 млн долларов).

Безусловным лидером прироста стали битумные смеси, экспорт которых вырос до 115,7 млн долларов против 300 тыс. долларов за аналогичный период 2016 года. Основной объем реализован в Нидерланды и Великобританию.

Среди ключевых позиций экспорта снижение в начале года показали нефтепродукты — минус 6,2%. Объем поставок составил 1,1 млрд долларов.

Напомним, что в январе – марте 2017 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 13 373,7 млн долларов США, в том числе экспорт – 6 176,6 млн долларов, импорт – 7 197,1 млн долларов. К уровню января – марта 2016 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 122,8%, экспорт – 123,5%, импорт – 122,2%. 

Между тем Россельхознадзор с 19 мая временно ограничил поставки в Россию сухого молока, сыра и масла, произведенных Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Молодечненским молочным комбинатом, молочной компанией «Новогрудские дары», Пружанским молочным комбинатом, Слуцким сыродельным комбинатм и его любанским филиалом.

Также во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» произойдет снижение объемов выпускаемой продукции и соответственное сокращение объемов экспорта белорусских калийных удобрений.

 
 
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Заметный, почти на четверть, рост экспорта товаров Беларуси в первом квартале 2017 года обеспечили сразу несколько товарных позиций. Самые внушительные...

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