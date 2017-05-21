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Молоко – в лидерах белорусских поставок за рубеж
22.05.2017 12:35 — Новости Экономики | БДГ
Заметный, почти на четверть, рост экспорта товаров Беларуси в первом квартале 2017 года обеспечили сразу несколько товарных позиций. Самые внушительные результаты показали молокопереработчики.
Так, поставки за пределы Беларуси молока и молочных продуктов в первом квартале выросли на 42,4%, до 525,1 млн долларов. Основным рынком было Россия, куда было поставлено продукции на 491,6 млн долларов (рост на 38,4% за квартал). Кроме того, Беларусь поставила «молочки» более чем на 1 млн долларов в Грузию (2 млн долларов), Китай и Турцию, передает
На 30% за январь-март вырос экспорт калийных удобрений. Он составил 531,4 млн долларов, совсем немного обойдя молочников. В натуральном выражении поставки хлоркалия выросли на 58,8%.
Поставки грузовой техники выросли на 67,4%, до 202,4 млн долларов. В Россию продано грузовиков на 158,1 млн долларов, в Украину — на 13,8 млн.
На 20% вырос экспорт тракторов (116,1 млн долларов), на 43,7% — черных металлов (165,9 млн долларов), на 58,9% — лекарств (на 48 млн долларов).
Безусловным лидером прироста стали битумные смеси, экспорт которых вырос до 115,7 млн долларов против 300 тыс. долларов за аналогичный период 2016 года. Основной объем реализован в Нидерланды и Великобританию.
Среди ключевых позиций экспорта снижение в начале года показали нефтепродукты — минус 6,2%. Объем поставок составил 1,1 млрд долларов.
Напомним, что в январе – марте 2017 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь
Между тем Россельхознадзор с 19 мая
Также во втором полугодии 2017 года в связи с проведением остановочных ремонтных работ на рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий»
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Заметный, почти на четверть, рост экспорта товаров Беларуси в первом квартале 2017 года обеспечили сразу несколько товарных позиций. Самые внушительные...
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