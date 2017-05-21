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Россия сняла ограничения с девяти белорусских предприятий

22.05.2017 18:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Главы сельскохозяйственных ведомств Беларуси и России на встрече в понедельник, которая прошла в Москве, договорились о снятии ограничений на поставки продукции девяти белорусских предприятий, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы сегодня открыли два предприятия по переработке мяса, которые будут поставлять в основном говядину на российский рынок, и семь молокозаводов", — сказал Ткачев.

Россия сняла ограничения с девяти белорусских предприятий
© Sputnik Евгений Биятов
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Он добавил, что Беларусь согласилась на просьбу российской стороны усилить контроль как сырья, так и готовой продукции. При этом белорусские и российские специалисты будут проводить встречи каждые десять дней.

"По тем предприятиям, по которым не принято решение, они будут дорабатываться. На них выйдут еще раз инспекторы. Белорусская сторона покажет еще раз проделанную работу, в том числе и документацию", — подчеркнул Ткачев.

Ранее Россельхознадзор вводил ограничения на поставку мясомолочной продукции ряда предприятий Беларуси. В республику были направлены две инспекции для проверки заводов, поставляющих продукцию в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
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Проверки на этом не закончатся - предприятия, у которых остались ограничения, покажут российской стороне проделанную работу.

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Россия сняла ограничения на поставку белорусской продукции с девяти предприятий
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