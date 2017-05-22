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Эквадор рассчитывает на большее продвижение товаров и услуг на белорусский рынок

23.05.2017 21:29 — Новости Экономики | БелТА  
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23 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Эквадор рассчитывает на большее продвижение товаров и услуг на белорусский рынок. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эквадора в Беларуси Карлос Ларреа Давила сегодня на приеме по случаю национального дня Эквадора - 195-й годовщины Битвы при Пичинче, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, Эквадор наладил с Беларусью тесное сотрудничество на принципах взаимоуважения и общих ценностей. Налажен обмен официальными визитами на самом высоком уровне. Идет работа по формированию эффективной нормативной базы, которая будет способствовать углублению сотрудничества по продвижению инвестиций и инноваций.

"Благодаря продвижению эквадорских товаров и услуг выросла взаимная торговля. Мы хотим, чтобы наши знаковые продукты, отличающиеся высоким качеством, - какао, кофе, бананы, экзотические фрукты, креветки, тунец присутствовали на белорусском рынке, - подчеркнул дипломат. - В ближайшем будущем ожидания по торговому вхождению Эквадора в евразийский регион станут реальностью, поскольку благодаря поддержке белорусского правительства планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом".

Посол отметил важность того, что достигнуты договоренности по белорусскому участию в разработке нефтяных месторождений и нефтедобычи на территории амазонской сельвы Эквадора с использованием новейших технологий, бережно относящихся к окружающей среде.

Кроме того, посол выразил уверенность в хороших перспективах развития белорусско-эквадорских культурных образовательных контактов.

На мероприятии также состоялось награждение победителей конкурса "Чувствуя Эквадор".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам посла, Эквадор наладил с Беларусью тесное сотрудничество на принципах взаимоуважения и общих ценностей.

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