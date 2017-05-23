МИНСК, 23 мая – Sputnik. Россельхознадзор опубликовал полный список белорусских производителей продуктов питания, в отношении которых действуют ограничения на поставки в Российскую Федерацию.

По информации российского ведомства, по состоянию на 23 мая текущего года 34 предприятия из Беларуси поставлены на усиленный лабораторный контроль, 26 – имеют предупреждения и еще 36 – специальные требования.

В списке продуктов, для которых граница остается закрытой, чаще всего российское надзорное ведомство упоминает сухое молоко, сухую молочную сыворотку, сыр, масло. Так, временные ограничения на поставки введены в отношении следующих производителей молочной продукции:

ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат"

СООО "Белсыр"

ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Солигорский филиал

ПУП "Молочный полюс"

ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат"

Ограничения действуют и в отношении производителей мяса и мясопродуктов, а также рыбы и продукции ее переработки:

ОАО "Птицефабрика "Дружба"

Иванцевичское РАЙПО, филиал Коопзаготпром

УП "Березовский комбинат кооперативной промышленности"

Дрибинское РАЙПО

ООО "БилтонгФуд"

ООО "ГурманФуд"

ООО "Вахавяк Плюс"

ООО "Витебская бройлерная птицефабрика"

СООО "Георгий и сыновья"

Лельчицкое райпо ОСП "Производственный комбинат"

ООО "Онэксимпрод"

ООО "Террамит"

Филиал "Серволюкс-Агро" СЗАО "Серволюкс"

ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

ЧУПТП "Мирон"

ОАО "Могилевский мясокомбинат"

ООО "Камчатская рыба"

филиал "Столинзаготпромторг" Столинского райпо

ПТУП "Любанский КООППРОМ"

ООО "Мясков-МПП"

ЗАО "Мера Голд"

СООО "Мясопродукт"

ООО "Розовый кит"

"Мясной двор "Тарасово"

Кроме того, временный запрет на поставку кормов действуют в отношении пяти производителей, среди которых "Белэкотехника", "Агропродукт", "Тивайтл", "Биоком" и "Экомол Агро". Еще 20 предприятий имеют частичные ограничения, среди них "Бабушкина крынка" (кроме сыра, сухого молока, масла), "Пинский мясокомбинат" (разрешены поставки говядины, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.

Список белорусских компаний, к слову, был опубликован на следующий день после встречи главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Стороны, как сообщалось ранее, должны были обсудить именно вопросы снятия ограничений с ряда предприятий Беларуси.