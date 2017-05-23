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Россельхознадзор опубликовал полный "черный" список по Беларуси
23.05.2017 21:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Россельхознадзор опубликовал полный список белорусских производителей продуктов питания, в отношении которых действуют ограничения на поставки в Российскую Федерацию.
По информации российского ведомства, по состоянию на 23 мая текущего года 34 предприятия из Беларуси поставлены на усиленный лабораторный контроль, 26 – имеют предупреждения и еще 36 – специальные требования.
В списке продуктов, для которых граница остается закрытой, чаще всего российское надзорное ведомство упоминает сухое молоко, сухую молочную сыворотку, сыр, масло. Так, временные ограничения на поставки введены в отношении следующих производителей молочной продукции:
Ограничения действуют и в отношении производителей мяса и мясопродуктов, а также рыбы и продукции ее переработки:
Кроме того, временный запрет на поставку кормов действуют в отношении пяти производителей, среди которых "Белэкотехника", "Агропродукт", "Тивайтл", "Биоком" и "Экомол Агро". Еще 20 предприятий имеют частичные ограничения, среди них "Бабушкина крынка" (кроме сыра, сухого молока, масла), "Пинский мясокомбинат" (разрешены поставки говядины, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и другие. С полным списком можно ознакомиться на
Список белорусских компаний, к слову, был опубликован на следующий день после встречи главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Стороны, как сообщалось ранее, должны были обсудить именно вопросы снятия ограничений с ряда предприятий Беларуси.
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В списке производителей молочных продуктов – 5 предприятий, мяса и продукции его переработки – 24.
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