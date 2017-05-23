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Россельхознадзор опубликовал полный "черный" список по Беларуси

23.05.2017 21:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 мая – Sputnik. Россельхознадзор опубликовал полный список белорусских производителей продуктов питания, в отношении которых действуют ограничения на поставки в Российскую Федерацию.

По информации российского ведомства, по состоянию на 23 мая текущего года 34 предприятия из Беларуси поставлены на усиленный лабораторный контроль, 26 – имеют предупреждения и еще 36 – специальные требования.

В списке продуктов, для которых граница остается закрытой, чаще всего российское надзорное ведомство упоминает сухое молоко, сухую молочную сыворотку, сыр, масло. Так, временные ограничения на поставки введены в отношении следующих производителей молочной продукции:

  • ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат"
  • СООО "Белсыр"
  • ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Солигорский филиал 
  • ПУП "Молочный полюс"
  • ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат"

Ограничения действуют и в отношении производителей мяса и мясопродуктов, а также рыбы и продукции ее переработки: 

  • ОАО "Птицефабрика "Дружба"
  • Иванцевичское РАЙПО, филиал Коопзаготпром
  • УП "Березовский комбинат кооперативной промышленности"
  • Дрибинское РАЙПО
  • ООО "БилтонгФуд"
  • ООО "ГурманФуд"
  • ООО "Вахавяк Плюс"
  • ООО "Витебская бройлерная птицефабрика"
  • СООО "Георгий и сыновья"
  • Лельчицкое райпо ОСП "Производственный комбинат"
  • ООО "Онэксимпрод"
  • ООО "Террамит"
  • Филиал "Серволюкс-Агро" СЗАО "Серволюкс" 
  • ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" 
  • ЧУПТП "Мирон" 
  • ОАО "Могилевский мясокомбинат" 
  • ООО "Камчатская рыба" 
  • филиал "Столинзаготпромторг" Столинского райпо 
  • ПТУП "Любанский КООППРОМ" 
  • ООО "Мясков-МПП" 
  • ЗАО "Мера Голд"
  • СООО "Мясопродукт" 
  • ООО "Розовый кит" 
  • "Мясной двор "Тарасово" 

Кроме того, временный запрет на поставку кормов действуют в отношении пяти производителей, среди которых "Белэкотехника", "Агропродукт", "Тивайтл", "Биоком" и "Экомол Агро". Еще 20 предприятий имеют частичные ограничения, среди них "Бабушкина крынка" (кроме сыра, сухого молока, масла), "Пинский мясокомбинат" (разрешены поставки говядины, говяжьи мясопродукты и готовая мясная продукция) и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Россельхознадзора.

Список белорусских компаний, к слову, был опубликован на следующий день после встречи главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца со своим российским коллегой Александром Ткачевым. Стороны, как сообщалось ранее, должны были обсудить именно вопросы снятия ограничений с ряда предприятий Беларуси. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
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В списке производителей молочных продуктов – 5 предприятий, мяса и продукции его переработки – 24.

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