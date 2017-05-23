Мультимодальному промышленно-логистическому комплексу (МПЛК) «Бремино-Орша» планируется придать равные условия деятельности с Китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совмина Беларуси по итогам выездного заседания правительства в Оршанском районе.



Андрей Кобяков (в центре) и Василий Дементей (справа). Фото: пресс-служба Совмина

Инвесторы и руководители «Бремино Групп» настаивают на придании комплексу в Орше равных условий хозяйствования с «Великим камнем». «Не вижу проблемы. Как сделали документ по „Великому камню“, так решим вопрос и по Орше», — отметил премьер-министра Андрей Кобяков.

Проработкой вопроса, а также других нюансов, которые будут включены в последующее постановление Совмина (порядок инвестирования, предоставление льгот, формы собственности объекта) займется межведомственная рабочая группа, создать которую поручил премьер-министр. Также будет подготовлен отдельный указ по функционированию всего комплекса, в том числе в условиях таможенного пространства. Напомним, Китайско-белорусский индустриальный парк имеет специальный правовой режим в течение 50 лет. Будущим резидентам парка предоставлены существенные налоговые льготы. Недавно перечень преференций был расширен.

Кобяков также распорядился решить вопрос о присвоении международного статуса взлетно-посадочной полосе аэродрома комплекса «Бремино-Орша» в городском поселке Болбасово «в ближайшие пару месяцев». Тогда международные грузовые авиаперевозки можно будет осуществлять непосредственно в Оршу, без промежуточных остановок для растаможки.

По словам директора «Бремино Групп» Василия Дементея, придание международного статуса взлетно-посадочной полосе станет гарантом для компании, а также для Оршанского авиаремонтного завода по инвестированию в переоснащение полосы (оно включает световые огни, ограждение, специальное оборудование, диспетчерские пункты). На эти цели потребуется около 17 млн рублей.





Общая площадь застройки МПЛК «Бремино-Орша» — 230 га, территория комплекса входит в СЭЗ «Витебск». Будущим резидентам будет доступен полный комплекс услуг таможенного оформления грузов, фитосанитарного контроля, складского обслуживания, услуг банков, логистических и страховых компаний и так далее. «Первая очередь — подъездная дорога, складское здание и автомобильный терминал логистической площадки — будет сдана в 2018 году. Грузопоток есть, так что загрузка будет обеспечена, — заверил Дементей. — Параллельно со строительством мы организовали работу на временной площадке в Орше для формирования транспортных потоков и подготовки персонала. Уже на первом этапе мы создадим здесь не менее 100 рабочих мест. В перспективе у нас строительство железнодорожного терминала и промышленных производств. Это тоже рабочие места, что значительно подтянет не только Болбасово, а весь Оршанский регион в экономическом плане. Повысится деловая активность, появятся перспективы привлечения иностранных инвестиций».

Комплекс в Орше строится компанией «Бремино Групп» согласно указу президента и является примером государственно-частного партнерства. Владельцами компании являются Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев. В конце минувшего года они запустил транзитный терминал рядом с погранпереходом Брузги.