Директор ПВТ Янчевский и директор Uber Гор-Коти договорились сотрудничать в сфере беспилотных авто

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и генеральный директор Uber Пьер-Димитри Гор-Коти подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевые направления — открытие центра научно-технических разработок Uber в Парке высоких технологий, а также совместная работа в сфере беспилотного транспорта.





Генеральный директор Uber отметил: «Мы очень довольны результатами переговоров с премьер-министром Республики Беларусь господином Кобяковым и директором Парка высоких технологий господином Янчевским. Мы знаем, что президент Беларуси господин Лукашенко уделяет пристальное внимание развитию высоких технологий, и это хороший знак для нас и для других международных компаний. Сегодня между компанией Uber и Парком высоких технологий подписано соглашение о взаимодействии по целому ряду направлений. Это мой первый визит в Беларусь, но теперь, я думаю, у меня будет много поводов часто бывать в вашей стране».

«Не совсем правы те, кто говорит, что мир стоит на пороге транспортной революции. На самом деле мир уже перешагнул этот порог. Все изменяется быстрее, чем многие ожидали. И Беларусь должна быть в авангарде этих изменений. В этом смысл нашего сотрудничества и с Uber, и с другими мировыми корпорациям, чьи технологии на наших глазах меняют мир. Именно такое сотрудничество дает шанс Беларуси в будущем оказаться одной из первых стран в мире, в которой запустят первые беспилотные автомобили», — отметил Всеволод Янчевский.

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Делегацию топ-менеджеров Uber сегодня также принял премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. В правительстве были рассмотрены первые итоги работы компании в Беларуси, обсуждены возможности создания условий для расширения перевозок пассажиров с использованием приложения Uber, других аналогичных электронных платформ.

Компания Uber создана в 2009 году и на сегодняшний день является крупнейшим сервисом в мире по организации перевозок пассажиров с помощью смарт-приложений. Uber работает более чем в 570 городах 78 стран. Компания демонстрирует взрывной рост. За 5 лет с помощью Uber пользователи совершили 1 млрд поездок. В период с января по май 2017 года — почти 5 млрд поездок. Рыночная капитализация составляет $ 68 млрд.