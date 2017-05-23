Семашко: Переговоры по созданию единого рынка газа будут активизированы

Единый рынок газа Беларуси и России должен быть создан к 1 января 2025 года, и сейчас страны должны активизировать эти переговоры, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.

«Мы вошли в новый цикл переговоров с нашими российскими партнерами, но пока на уровне замминистров», — отметил он.

Семашко сообщил, что президент поставил задачу до 1 января 2018 года подготовить соответствующие документы. «У нас еще есть время — до конца 2019 года мы можем эти вопросы решать», — продолжил заместитель премьер-министра.

Он напомнил, что Беларусь и Россия подписали документ , регулирующий газовый вопрос в 2017—2019 годах. И как, сообщал заместитель премьер-министра в апреле, руководства обеих стран до конца мая должны выработать принципиальные подходы к созданию базовых условий формирования и функционирования единого рынка газа. По итогу совместной работы вариант соответствующего документа будет предложен партнерам по Евразийскому экономическому союзу в начале 2019 года. «Мы договорились с Россией, что если вдруг по каким-то причинам наши партнеры не захотят, тогда мы рынок газа будем создавать на двоих», — отметил Семашко.

По словам вице-премьера, Беларусь и Россия урегулировали и вопросы по нефти до 2024 года как по объемам поставок, так и по ценообразованию. «С другой стороны, мы ведем серьезную модернизацию наших НПЗ: Мозырский реализует проект на 1,735 млрд долларов, а „Нафтан“ — на 1,4 млрд», — напомнил Семашко. Также он, что это будут заводы мирового уровня с глубиной переработки 90−92%.