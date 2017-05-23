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Семашко: Переговоры по созданию единого рынка газа будут активизированы
24.05.2017 12:46 — Новости Экономики | Tut.by
Единый рынок газа Беларуси и России должен быть создан к 1 января 2025 года, и сейчас страны должны активизировать эти переговоры, заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.
«Мы вошли в новый цикл переговоров с нашими российскими партнерами, но пока на уровне замминистров», — отметил он.
Семашко сообщил, что президент поставил задачу до 1 января 2018 года подготовить соответствующие документы. «У нас еще есть время — до конца 2019 года мы можем эти вопросы решать», — продолжил заместитель премьер-министра.
Он напомнил, что Беларусь и Россия
По словам вице-премьера, Беларусь и Россия
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Единый рынок газа Беларуси и России должен быть создан к 1 января 2025 года, и сейчас страны должны активизировать эти переговоры, заявил заместитель...
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